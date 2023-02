La Inspecció de Treball ha determinat que l’aerolínia Ryanair pagava per sota del salari mínim interprofessional (SMI) als seus tripulants de cabina novells. La «policia laboral» considera acreditat que el sistema de retribucions de la companyia de baix cost es regia per un doble barem de pagaments. D’una banda, garantia un fix a cada treballador per sota de l’SMI. I, de l’altra, el complementava amb un barem variable en funció del nombre de vols operats i hores treballades. Un doble canal d’ingressos que provocava, sistemàticament, que els empleats més nous comencessin a l’aerolínia cobrant imports per sota del mínim legal. Una injustícia que ha censurat i per la qual està estudiant propostes de sanció, segons l’acta d’Inspecció a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, del mateix grup que Regió7.

«La retribució total percebuda pels empleats al terme del seu primer mes de treball per compte de l’empresa és sensiblement inferior a la quantia establerta com a salari mínim interprofessional», redacta la Inspecció de Treball al seu escrit, a denúncia del sindicat USO. La sanció a la qual s’exposa la companyia oscil·la entre els 751 i els 7.500 euros, segons precisa la central.

Els fets es remunten a una denúncia interposada el setembre del 2021. I és que Ryanair té un sistema de relacions laborals atípic en el qual no especifica als seus tripulants de cabina si tenen un contracte a temps complet o a temps parcial. Senzillament, abona als seus treballadors un import fix cada mes i després els afegeix un plus per «hora de vol bloc programada». L’import fix el 2021 era de 8.548 euros bruts a l’any; una xifra que, en 12 pagues, es tradueix en 712 euros bruts al mes. I el 2021 l’import del salari mínim era d’1.125,83 euros mensuals.

No es pot cobrar mai per sota de l’SMI

El salari mínim interprofessional, que avui està en 1.080 euros en 14 pagues o 1.260 euros en 12 pagues, marca l’ingrés mínim que un treballador a jornada completa ha de percebre. I l’empresa, en cap moment, pot pagar menys. La Inspecció de Treball interpreta que, si Ryanair no especifica als seus contractes si són a jornada completa o parcial, se’ls pressuposa un temps complet. Aquesta interpretació és habitual en tota mena de contractes o relacions laborals no especificades.

Partint d’aquest base, la «policia laboral» detecta que hi ha empleats que en determinats mesos no arriben a l’ingrés mínim. I recrimina a l’aerolínia de baix cost que en aquests casos no els aboni un pagament complementari fins arribar al mínim salarial. En els casos en què, amb els plus, els treballadors arribin a l’equivalent a l’SMI, no és necessari el pagament complementari. Però encara que l’aerolínia s’organitzi internament en funció de salaris variables, això no pot anar en detriment que un treballador pugui cobrar en certs moments per sota de l’SMI si no arriba a aquestes variables.

Ryanair i el sindicat USO mantenen un conflicte laboral des de fa mesos per la negociació del nou conveni col·lectiu, que ha derivat en acomiadaments de sindicalistes implicats per part de l’empresa i una sèrie de denúncies per part del sindicat, per vulneració del dret de vaga. L’última sèrie de vagues, que es van produir per Nadal, es va concloure sense acord i amb 40 treballadors acomiadats.