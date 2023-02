El govern espanyol ha registrat a Catalunya 119.050 sol·licituds per accedir al xec de 200 euros inclòs en el decret aprovat pel Consell de Ministres amb noves mesures anticrisi que es podia demanar des d'aquest dimecres. S'hi poden acollir llars amb ingressos inferiors als 27.000 euros anuals i ciutadans residents a l'Estat per sota aquest llindar que durant aquest any hagin treballat per compte propi o d'altri i estiguin donats d'alta a la Seguretat Social o hagin rebut una prestació d'atur i disposin d'un patrimoni inferior als 75.000 euros a 31 de desembre. El termini màxim per acollir-se al xec de 200 euros, que constarà d'un pagament únic a través d'una transferència, finalitzarà el 31 de març.

La demarcació de Barcelona concentra la gran majoria de sol·licituds, amb 85.695 peticions seguida de Tarragona (15.203), Girona (11.131) i Lleida (7.021). A tot l'Estat, s'han registrat 885.654 sol·licituds en el primer dia en què era possible demanar-lo.