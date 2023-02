L’aerolínia índia Air India, propietat del grup Tata, va anunciar aquesta setmana la compra de 250 avions de l’europea Airbus i 220 més de la nord-americana Boeing, la comanda més gran de la història de l’aviació comercial. «Hem signat una carta d’intenció per adquirir 250 aeronaus, 40 del model de buc ample A-350, que utilitzarem per volar a llargues distàncies per tot el món, i 210 de buc estret, amb opcions significatives per augmentar la flota quan creixem», va dir Natrajan Chandrasekaran, president de Tata Sons, sobre l’acord amb Airbus.

Guillaume Faury, president d’Airbus –grup controlat majoritàriament per capital francoalemany–, va destacar durant una videoconferència la «magnitud» de l’ordre, que, segons la seva opinió, exemplifica que el sector aeronàutic indi «és el que està creixent més ràpid del món». «A Airbus estem molt orgullosos i agraïts que el grup Tata hagi triat els A-350 i 320 Neo per fer reviure Air India», va dir Faury. El primer ministre indi, Narendra Modi, va qualificar l’acord d’«històric» i va afegir que mostra els llaços bilaterals profunds entre l’Índia i França. El president francès, Emmanuel Macron, per part seva, va expressar el «profund compromís de França per proveir les tecnologies més modernes i avantguardistes a l’Índia». Als 250 avions encarregats a Airbus es van sumar poc després 220 més demanats a Boeing, el gegant aeronàutic nord-americà i gran rival de l’empresa europea. Aquest encàrrec inclou 190 unitats del 737 MAX, 20 del 787 Dreamliner i 10 del 777X. A més, l’acord inclou opcions perquè l’aerolínia adquireixi en el futur 50 aparells més 737 MAX i 20 més del 787.