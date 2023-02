Estem a tocar del Mobile World Congress, que tornarà a ser el gran esdeveniment econòmic i tecnològic de Barcelona. Es preveuen més de 80.000 persones que visitaran la Fira de Barcelona, amb un impacte calculat de més de 350 milions d’euros. Del dilluns 27 de febrer al dijous 2 de març la gran fira del mòbil del món se celebrarà una edició més de les previstes fins al 2030, amb un total de 24 anys consecutius. Hi haurà més de 2.000 expositors sota el lema «Velocity-Unleashing Tomorrow’s Technology-Today». Així que l’edició s’enfocarà cap a l’ampliació de la connectivitat global a internet i el potencial de les xarxes 5G o el 6G. També s’exposaran qüestions com el metavers, les experiències immersives, el món dels NFT i les criptomonedes, la intel·ligència artificial o l’aplicació de noves tecnologies a la indústria. Amazon, Telefónica, Meta, Samsung, Microsoft, Nokia i Huawei són algunes de les grans marques que hi seran presents. I entre els ponents hi haurà representants de Maersk, Futbol Club Barcelona, Dimple, Orange Group i Iconiq, entre molts altres.

L’agència ACCIÓ ha identificat 10 tecnologies que tindran un paper destacat aquest 2023. Els xips i semiconductors en pugna tecnològica entre els Estats Units i la Xina obliguen Europa a moure fitxa i explorar noves vies com el xip fotònic i el quàntic, materials disruptius o nous dissenys de la cadena de valor. L’hidrogen verd i circular és clau en la transició energètica. Les bateries per tal d’assegurar l’emmagatzematge d’energia estan intentant sortir de la dependència de les bateries d’ions de liti convencionals i substituir-les per les químiques de bateries d’avantguarda; i l’emmagatzematge de l’energia renovable intermitent i la recuperació, reciclatge i segona vida de les bateries. La descarbonització fomentarà la utilització de combustibles alternatius, el redisseny per fer els processos més eficients i sostenibles, l’ús de materials menys intensius en carboni o per la recerca de mètodes eficients per a la captura i reutilització del diòxid de carboni. L’economia blava es refereix a l’ús sostenible i responsable dels recursos marins i costaners amb noves oportunitats en àrees com l’energia renovable marina, l’agricultura i la biotecnologia marina. La intel·ligència artificial (IA) servirà per automatitzar tasques i millorar la presa de decisions de les empreses. La realitat virtual, augmentada i tecnologies immersives evolucionaran amb nous camps d’aplicació des dels mòbils fins a la salut i els serveis assistencials. El cloud i l’edge computing destinats a processar i analitzar dades en temps real al mateix lloc on es recopilen. La ciberseguretat serà cada cop més una preocupació per garantir la privacitat i la seguretat de les dades. Les tecnologies quàntiques revolucionaran diferents camps, com la informàtica, la criptografia i la sensòrica.

Grans corporacions i fons d’inversió tornaran a ser al MWC 2023 per participar al MWC Open Innovation Challenge amb l’objectiu de trobar les millors solucions innovadores per resoldre els seus reptes tecnològics. Així que moltes petites empreses tecnològiques emergents podran oferir la seva tecnologia a empreses com Astrazeneca, Damm, Planeta, Ikea, EDF, Samsung, Vestel i Nestlé, entre altres en diverses reunions concertades. Una empresa, un centre tecnològic o una start-up tindran una gran oportunitat per oferir la seva tecnologia a aquestes grans empreses internacionals. Les grans empreses internacionals i inversors volen integrar la tecnologia més innovadora o invertir en noves solucions tecnològiques. En l’edició passada es van realitzar prop de 2.000 reunions amb més d’un centenar de corporates i inversors.

En aquest aparador global, Catalunya ha d’aprofitar per situar les seves empreses des de les més consolidades a les sorgides més recentment. Per això, un cop més l’agència ACCIÓ, juntament amb Biocat i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), acompanyaran una cinquantena de start-ups al 4YFN, el congrés dedicat a les empreses emergents. I també acompanyarà 48 empreses, entitats i centres tecnològics catalans al congrés per donar-los l’oportunitat de mostrar la seva tecnologia al món i estaran ubicades a la zona d’expositors del MWC: el Congress Square.

Aquest esdeveniment internacional situa Barcelona i Catalunya al centre dels intercanvis econòmics i tecnològics mundials. I és obvi que l’efecte tractor que haurà tingut i té la Fira sobre l’entorn és brutal. En diversos àmbits s’està obtenint un lideratge que, sense caure en el cofoisme, sembla assegurar-nos que Catalunya tornarà a estar en posicions avançades en aquesta nova revolució tecnoindustrial, com ho va estar en la revolució comercial medieval i les successives industrials dels segles més propers.