Les exportacions agroalimentàries catalanes de l’any 2022 han superat per primera vegada els 14.000 milions d’euros (14.848,94), i han augmentat el 15,30% en valor en comparació amb les dades del 2021. El decreixement en volum (-4,23%) respon a l’impacte de la baixa producció del sector de la fruita i horta, per factors meteorològics, i dels cereals i molineria, que s’han vist afectats pel conflicte d’Ucraïna i que s’han fet servir el 2022 per a autoconsum. De fet, si es deixen de banda aquests dos sectors, les exportacions del sector agroalimentari es mantenen en volum (+0,17%). Així i tot, es tracta d’una xifra inferior a la mitjana de l’Estat (-6,01%) i en la línia de la de la UE. Aquestes dades les va presentar ahir el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a partir de les dades publicades per l’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

“Els aliments catalans són demandats fora de les nostres fronteres i cada vegada més empreses catalanes estan en condicions d’oferir productes d’altíssima qualitat que competeixen d’igual a igual amb una oferta global altament exigent”, va afirmar en la presentació de les dades la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà. “Aquestes dades posen de manifest que Catalunya és una potència exportadora en aliments i begudes en l’àmbit mundial, al davant de països com Portugal, Grècia, Perú, Colòmbia, Suècia o el Japó”. Segons el Departament, el sector agroalimentari impulsa el conjunt de les exportacions catalanes i es manté com a motor de l’economia catalana. Amb un pes de 43.088 milions, el sector representa el 19,2% del PIB català, i un de cada set euros exportats per Catalunya provenen de les exportacions agroalimentàries (15,64%). Actualment, les vendes a l’exterior agroalimentàries de Catalunya equivalen al 6,47% de PIB català. Catalunya manté el superàvit comercial agroalimentari que va aconseguir per primera vegada el 2019 i el 2022 se situa en una taxa de cobertura del 104,86%, gràcies, en part, a la millora de l’eficiència i millora competitiva de les empreses del sector. Catalunya torna a liderar el comerç exterior agroalimentari de l’Estat espanyol i exporta aliments per sobre de la mitjana del conjunt de l’Estat (+13,20%) i del conjunt de la UE (+11,82%). Les vendes de productes agroalimentaris catalans a l'exterior durant 2022 representen gairebé una quarta part del total de les exportacions agroalimentàries de l'Estat 22,18%. Tots els sectors creixen en valor excepte el de la fruita i horta Partint de l’Índex de la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (Prodeca), que reagrupa diverses subpartides del codi TARIC en 7 subsectors per simplificar l’anàlisi de les exportacions agroalimentàries, tots els sectors creixen en valor a excepció del sector de la fruita i horta (-4,35%), pel descens de la producció a causa de les gelades de l’any passat. Els sectors més exportadors continuen sent el carni i el 'fine food' que representen respectivament el 35,25% i el 28,70%. El carni incrementa el valor en 13,88% i es fa menys depenent del mercat xinès i es diversifica a altres mercats. El ‘fine food’ es manté com el segon sector exportador amb un volum de negoci de 4.275,64 milions, el 18,42% més que el 2021 i incrementa el volum en el 3,65%. Els olis vegetals ocupen la tercera posició, i desbanquen la fruita i horta, que passa a ser el quart sector exportador. En aquest segment destaca l’oli d’oliva, que representa el 35,61% del valor de negoci d’aquest sector i que incrementa el 38,66% en valor i el 12,42% en volum, influït positivament per les vendes als Estats Units, on Catalunya ha aconseguit recuperar les posicions del lideratge al mercat de l'oli després de superar els efectes dels aranzels. Cereals i molineria decreixen en volum exportat (-10,63%) per l’efecte de la mancança de cereals arrel del conflicte d’Ucraïna (el poc cereal que normalment s’exporta s’ha usat, en general, per autoconsum). Així mateix, incrementen el valor en un 20,98% per l’augment de les vendes de llavors, que representen més del 77% del gruix de les exportacions del sector del cereal i molineria, tant en valor (77,06%) com en volum (77,10%.) El sector del vi i cava en conjunt creix un 1,97% en valor tot i decréixer un 2,77% en volum (el decrement en volum mitjà de la UE ha estat del 8,67%. França ha reduït el seu volum d’exportació en el 9,97% i el 7,41% Itàlia). El cava, per la seva banda, es consolida com a motor del sector amb el 50,34% del valor i 55,09% del volum exportat i creix el 5,11% en valor i el 6,75% en volum. El vi, en canvi, decreix el -3,23% en valor i un -17,38% en volum per la davallada dels dos principals mercats de destí, el Regne Unit i els EUA, que representen més del 28%. El sector del peix i marisc consolida la tendència a l’alça i creix per segon any consecutiu (13,52% en valor i 15,39% en volum).