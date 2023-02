El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, ha distingit la fundació Ampans com l'Empresa Més Inclusiva del 2022 durant els premis Empresa de l'Any que van celebrar-se aquest dilluns. Es tracta d'uns guardons que han congregat una gran part del teixit català, així com diverses personalitats del sector públic, i que han coronat el grup familiar Puig com la companyia estrella de l'any.

Els premis han distingit així mateix a altres quatre companyies catalanes per la seva labor en tot el que es demanda avui al teixit productiu: a la productora de vi Família Torres com a Empresa +Sostenible; al grup alimentari propietat de Gallina Blanca i Affinity, Agrolimen, com a Empresa +Internacional; a l'empresa que desenvolupa solucions per a tractar malalties neurològiques amb grafè Inbrain, com a Empresa +Innovadora i a Catalana Occident, com a Empresa Familiar de l'any. Aquests reconeixements, lliurats en mà per responsables de Naturgy, Cellnex, El Corte Inglés, el Port de Barcelona i del Consorci de la Zona Franca, com a patrocinadors també de la gala, igual que Copisa, suposen a més la renovació de les categories en les quals s'havia estructurat el premi en els últims anys. En l'esdeveniment també col·laboraven la Cambra de Comerç de Barcelona i Gramona.

Els guardons s'han saldat amb l'assistència d'unes 300 persones a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, que s'ha aprofitat per presentar formalment el nou suplement d'informació econòmica ACTIUS (amb missatge d'un dels vicepresidents de la Comissió Europea, Margaritis Schinás, inclòs) i que ha comptat amb la participació de la ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya, Diana Morant; de la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugenia Gay; del president Pere Aragonès, del conseller d'Empresa, Roger Torrent; i de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

“Els premis que avui ens reuneixen són exponents de la creativitat, la imatge, l'embranzida i l'esperit de superació que caracteritza els empresaris catalans”, ha expressat el conseller delegat de Premsa Ibèrica, Aitor Moll, que s'ha referit a l'esdeveniment com una trobada clau per prendre el pols de la situació de l'economia catalana i de les seves empreses.

La gala d'aquesta nit és un tribut a les empreses per la seva contribució decisiva durant aquests temps de guerra, que ens ha portat el terrible virus de la inflació i que ha posat a prova, una vegada més, la resistència i la cohesió de les nostres societats”, ha coincidit el director d'El Periódico, Albert Sáez, en el seu discurs. “Les empreses, pesi al menyscapte sistemàtic i irresponsable d'alguns populistes que després les buscaran perquè inverteixin i creïn llocs de treball, estan formades per persones (que són propietaris i treballadors), que es reuneixen per progressar i que en aquest segle XXI tenen el repte de fer-lo sense comprometre el planeta”, ha sostingut.

També de resiliència ha parlat la ministra Morant: "Estem navegant junts en la incertesa i la nostra capacitat col·lectiva d'innovar i d'adaptar-nos a les novetats tecnològiques pot ser la nostra taula de salvació" en llaures, ha conclòs, d'un futur millor.