El Govern obrirà aquest dimecres una nova línia extraordinària d'ajuts al lloguer per a menors de 36 anys. La convocatòria, dotada amb 6,7 milions d'euros, serà exclusiva pels més de 3.600 sol·licitants del bo jove de la Generalitat que es van quedar sense rebre l'ajut per manca de pressupost. Segons ha detallat l'Agència de l'Habitatge, el Govern va rebre 28.384 sol·licituds d'ajuts al lloguer per a menors de 36 anys. D'aquestes, se'n van atorgar 13.468, se'n van denegar 11.226 per manca de documentació o perquè no complien requisits i 3.683 es van quedar fora perquè la convocatòria havia esgotat els 29 MEUR que preveia. Aquests poc més de 3.600 sol·licitants són els qui ara podran rebre la nova prestació de la Generalitat.

"Amb aquesta convocatòria extraordinària assolirem un 100% de sol·licituds favorables cobertes pel 2022", ha indicat la secretària d'Habitatge, Marina Berasategui. Les més de 3.600 persones a qui s'enfoca el nou ajut rebran un SMS per informar-los de la nova línia d'ajuts. "La nostra responsabilitat era respondre i atendre'ls", ha subratllat Berasategui. Així doncs, el nou ajut extraordinari que obrirà aquest dimecres la Generalitat tindrà les mateixes característiques que la convocatòria que es va fer al setembre per complementar el bo lloguer jove de l'Estat, que va ser "clarament insuficient". La convocatòria comptava amb un pressupost inicial de 29 milions d'euros i s'hi podien presentar tots els joves que no haguessin demanat o se'ls hagués denegat el bo lloguer jove estatal. Els requisits per accedir eren ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús d'un habitatge o habitació, tenir un salari màxim de 23.600 euros anuals i que el lloguer fos d'un màxim de 950 euros -1.100 euros en els casos de famílies nombroses-. L'import final de l'ajut no era lineal, sinó que podia ser d'una forquilla d'entre 20 i 250 euros mensuals, en funció de la unitat de convivència i l'esforç econòmic que els suposava el pagament del lloguer. Convocatòria restringida Tot i que l'executiu català va insistir que els ajuts no es concedirien per ordre d'entrada –de fet, aquesta punt era una de les principals crítiques al repartiment que va fer l'Estat-, fonts de l'Agència de l'Habitatge han admès que les 3.600 persones que han quedat desateses són les últimes que van aplicar a la convocatòria. Ara bé, remarquen que amb la nova línia d'ajuts es cobriran el 100% de sol·licituds de manera favorable. La nova convocatòria asseguren que serà "restringida" i per accedir-hi caldrà aportar els rebuts de lloguer pagats el 2022. Així mateix, es revisarà que no s'hi acullin persones que ja van rebre la prestació de l'Estat o de la primera línia de la Generalitat. Primer pagament de 26,5 MEUR En relació amb la primera convocatòria del setembre, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha assegurat que a principis d'aquesta setmana ha fet un primer pagament de 26,5 milions d'euros del total de 29 milions previstos. Per tant, la majoria de beneficiaris cobraran aquesta setmana. Entre finals de febrer i principis de març es preveu fer el segon pagament, de 2,5 milions d'euros. Fonts del Departament de Territori justifiquen que es fa d'aquesta manera per motius de "gestió administrativa". Pel que fa als 13.468 beneficiaris, Territori ha detallat que la majoria corresponen a la demarcació de Barcelona. En concret, fins a 9.459 són de Barcelona (22,1 milions d'euros), 1.769 de Tarragona (2,9 milions d'euros), 1.368 de Girona (2,6 milions d'euros) i 872 de Lleida (1,3 milions d'euros). L'import mitjà del lloguer s'ha situat en 584,38 euros i la subvenció mensual mitjana en 205,92 euros. Nova línia d'ajuts pel 2023 El Govern també preveu publicar cap al març la convocatòria d'ajuts al lloguer per a menors de 36 anys corresponent al 2023. Enguany el pressupost tornarà a ser de 29 milions d'euros. Preguntades per la possibilitat que hi hagi gent que torni a quedar-se sense la prestació per manca de pressupost, fonts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya defensen que aquest cop tindran més temps per "treballar amb més calma i fer millor la feina". "Aquesta vegada tindrem més temps per poder gestionar l'univers de sol·licituds que ens arribin i poder arribar amb tot l'esforç que suposi a totes les sol·licituds que siguin amb resultat favorable", ha dit la secretària d'Habitatge, Marina Berasategui. Després de tot, fonts del Govern admeten que les ajudes per a joves en matèria d'habitatge són una "prioritat". "Les xifres ens fan molt evident la necessitat d'estar al costat dels joves pel manteniment del seu habitatge", ha valorat Berasategui. En la mateixa línia, ha fet èmfasi en la necessitat d'ajudes "més estructurals".