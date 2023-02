Catalunya té 96 centres de desenvolupament de tecnologia d'empreses estrangeres que donen feina a 15.000 persones i facturen 1.400 milions d'euros l'any. Aquests centres amb treballadors especialitzats que desenvolupen solucions innovadores a escala global s'han més que doblat des del 2018. Aquestes són les principals conclusions de l'informe 'Tech hub overview' impulsat per la fundació Mobile World Capital, l'agència de la Competitivitat del Govern, Acció, i l'Ajuntament de Barcelona que s'ha presentat aquest dimarts. D'aquí a dos anys, l'estudi preveu que l'ocupació superi les 20.000 persones i la facturació s'enfili un 40% fins als 2.000 milions d'euros.

L'atractiu per atreure talent internacional i la disponibilitat de professionals locals és el principal motiu que argumenten aquestes empreses com PepsiCo, Nestlé, Bayer, Sanofi o IBM per situar un centre tecnològic a Catalunya.

La primera companyia internacional que va apostar per situar un d'aquests hubs va ser HP a Sant Cugat el 1985 i, des d'aleshores, prop d'un centenar d'empreses internacionals han escollit Catalunya com a seu de centres de desenvolupament de serveis i solucions tecnològiques.

Les dades mostren que aquests centres són grans, ja que 4 de cada 10 hubs tenen més de 100 treballadors i compten amb més dones que la mitjana del sector tot i que se situen encara lluny de la paritat (30%). Els autors de l'estudi han remarcat la seva "sorpresa" per les expectatives de creixement dels hubs, que preveuen contractar 5.000 persones més fins al 2025.

El "creixement exponencial" dels últims cinc anys es pot atribuir en part al "boca-orella" entre empreses multinacionals que ja s'han instal·lat a Catalunya i han obtingut bons resultats, segons ha dit el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos. "Les dades demostren que hi ha un efecte acumulació a mesura que les multinacionals situen els hubs tecnològics i veuen que hi ha disponibilitat de talent", ha indicat el també conseller delegat d'Acció.

Els Estats Units és el principal país d'origen de la inversió amb el 23% dels centres, si bé el 65% dels hubs prové d'empreses del continent europeu. La inversió associada a l'aterratge d'un hub és d'uns 6 milions d'euros i segons xifres de 2022, la facturació mitjana de cada centre se situa al voltant dels 15 milions.

Pel que fa als àmbits econòmics, es demostra l'alça del sector dels videojocs, que concentra el 32% d'aquests, i també dels sistemes industrials (21%) i de salut (13%)."El paper de la tecnologia ha passat de ser de suport al negoci a ser part principal a la pròpia estratègia de negoci en qualsevol sector, també en els que històricament es veien menys afectats com l'industrial o el farmacèutic", ha afirmat el conseller delegat de la Mobile World Capital, Francesc Fajula.

L'estudi també constata l'efecte de concentració a la ciutat de Barcelona, on hi ha 8 de cada 10 hubs digitals de Catalunya, el 46% dels quals al districte tecnològic del 22@.

Les principals ciutats competidores de Barcelona se situen a la península Ibèrica -Lisboa i Madrid, són la segona opció del 19% d'empreses i també el centre-Europa (París, Londres, Berlín, Amsterdam).

De mitjana, els treballadors cobren 56.000 euros l'any, prop de 10.000 més que la mitjana del sector TIC. "Barcelona té un salari molt competitiu, per sobre de la mitjana i, per tant, el treballador té un poder adquisitiu superior, però inferior que ciutats com París o Amsterdam per l'empresa que ha d'assumir els costos", ha assegurat ha detallat Jordi Arrufí, director de l'àrea de talent digital de Mobile World Capital Barcelona.

A banda de l'atracció de talent, les empreses valoren les sinergies generades amb l'ecosistema innovador del territori i especialment l'atracció de talent i inversió que provoquen fires com el Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà la setmana que ve. "El MWC és un aparador de referencia de les empreses tecnològiques que tenim a Catalunya, ha sigut el gran detonant", ha afegit Fajula.

L'informe ha comptabilitzat els casos en què hi ha una inversió directa de nova planta, o ampliació de capacitats productives o de servei que desenvolupin tecnologia d'abast internacional. Tenir aquests hubs internacionals impliquen un "efecte multiplicador sobre el propi ecosistema local" i "atreuren talent de fora", ha dit Fajula.

Per la tercera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Laia Bonet, l'informe constata que Barcelona "no només té un sector tecnològic consolidat sinó en clar creixement". Bonet també ha destacat l'atractiu que té la qualitat de vida a la ciutat. De fet, l'informe destaca que 8 de cada 10 centres tenen un percentatge de treball en remot inferior al 30%.