La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat que els nous impostos extraordinaris als beneficis de les entitats de crèdit i les grans empreses energètiques ja han suposat ingressos per a l'Estat de 1.454,5 milions d'euros. Segons Montero, un cop aquest dilluns es va esgotar el termini per al primer pagament anticipat, on les empreses havien de pagar el 50% de la quota de l'any, "els resultats són molt positius". En concret, l'Estat ha recaptat 817,4 milions d'euros de les grans empreses energètiques, i 637,1 milions més dels beneficis de la banca. La suma, segons Montero, anticipa que la recaptació real anual serà superior als 2.900 milions d'euros, i per tant s'ajustarà a la previsió més conservadora de 3.000 milions d'euros.

Els nous impostos van entrar en vigor l'1 de gener per gravar ja els ingressos extraordinaris de les grans empreses energètiques i les entitats de crèdit del 2022. Els tributs suposen l'1,2% sobre la xifra de negocis (tret de les derivades de les activitats regulades) de les companyies energètiques que facturin més de 1.000 milions d'euros el 2019. L'impost a la banca suposa el 4,8% dels interessos i comissions de totes les entitats que van facturar més de 800 milions d'euros el 2019.Segons Montero, són impostos "coherents" amb el manat constitucional que estableix que les empreses han de contribuir aportant part dels beneficis extraordinaris per "sufragar mesures posades en marxa per protegir els ciutadans". La ministra ha recordat que aquestes empreses estan publicant beneficis extraordinaris importants: més de 21.000 milions en el cas de la banca, "una xifra inèdita", i 12.000 milions d'euros de beneficis per part de les empreses energètiques. Per tant, segons Montero, les quantitats que han de pagar les empreses d'aquests dos sectors són "bastant assumibles" tenint en compte els comptes de resultats i, malgrat el discurs de la dreta, "no es poden qualificar de confiscadors". Els dos sectors, ha dit, "disposen del suport del govern" espanyol, i "l'únic que els demanem és que davant beneficis històrics facin un petit esforç" i "contribueixin".