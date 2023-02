El producte interior brut (PIB) del conjunt de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) va créixer el 2,9% el 2022, un ritme inferior al del 2021 (5,7%), però encara superior als nivells immediatament anteriors a la pandèmia, ja que el 2019 la taxa va ser de l'1,9%.

El creixement es va alentir especialment en l'últim trimestre de l'any al conjunt de la zona, limitat al 0,3% respecte als tres mesos precedents, segons les últimes estimacions provisionals de l'organització que agrupa les economies més avançades del món, revelades aquest dimarts en un comunicat.

Aquesta dada inclou l'alentiment de les economies dels països del G7, en un context d'alta inflació i de pujades de tipus d'interès.

Per a aquestes nacions, que ja van publicar estimacions detallades del seu PIB, l'avanç va ser del 0,4% en els últims mesos de l'any, enfront del 0,5% del trimestre anterior, i entre ells Alemanya i Itàlia van registrar taxes negatives (-0,2% i -0,1% respectivament). També es va alentir notablement a França, el Canadà i els Estats Units, sense entrar en contracció.

En aquest grup, "els moviments volàtils del mercat internacional van continuar tenint un efecte substancial", apunta l'organització, que destaca el cas del Regne Unit, per a qui les exportacions netes van suposar una baixada del 0,8 punts del PIB, enfront de la pujada de 3,7 punts que van implicar el tercer trimestre.

De fet, tant el Regne Unit com el conjunt de la Unió Europea van tenir un creixement 0 en el quart trimestre de 2022, si bé la zona euro va créixer el 0,1%.

Per a països com Espanya, l'OCDE va estimar preliminarment un creixement del 0,2% entre octubre i desembre de 2022, mentre que els membres llatinoamericans -Mèxic, Costa Rica i Colòmbia, ja que Xile encara no té dades assignades- van registrar també increments lleus.

Entre les xifres revelades aquest dimarts, l'OCDE va ressaltar també que, en l'última part de l'any, els efectes de la guerra d'Ucraïna van seguir molt presents, especialment als països més pròxims al conflicte.

D'aquests, Polònia presenta la major contracció de tots els estats membres en l'últim període del 2022, amb una reculada del 2,4% en el creixement del PIB.

L'alça anual més elevada del PIB el 2022 -dins dels països de l'OCDE per als quals ja es van publicar xifres detallades- el va tenir Irlanda, amb el 12,2%, mentre que Letònia va presentar la més baixa (1,5%).