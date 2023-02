La comunitat energètica de Bufalvent preveu un mini parc eòlic al polígon

La nova Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina, el projecte per mancomunar esforços en la creació d’energia fotovoltaica nascut a l’associació d’empresaris de Bufalvent, preveu implantar un mini parc eòlic al polígon de 120 kW en règim d’autoconsum, que complementarà la generació d’energia renovable quan no hi ha sol alhora que es pretén millorar la imatge ambiental del polígon.

Així, es preveu la instal·lació de dotze aerogeneradors, d’una alçada d’entre dotze i quinze metres i una amplada de cinc, que s’ubicarien a la part més elevada del polígon, on hi ha l apossibilitat de generar més energia eòlica i on la comunitat considera que tindrà un menor impacte visual.

Amb tot, la instal·lació no es farà probablement dins d’aquest any. Calen permisos de la Generalitat i una llarga tramitació, encara que la comunitat compta amb el vist-i-plau de l’Ajuntament.

2,2 milions d’euros

En conjunt, Manresa Il·lumina contempla que la inversió necessària per desenvolupar el seu projecte energètic serà de 2,2 milions d’euros. La cooperativa ja ha presentat la sol·licitud per rebre un ajut de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), un ens depenent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. L’associació preveu que aproximadament la meitat de la inversió es pugui cobrir amb l’aportació d’aquests ajuts.

El projecte presenta diverses actuacions a desenvolupar en els pròxims 18 mesos. La primera fase del projecte, que es contempla que estigui a punt el proper mes d’agost, contempla la instal·lació de 10 cobertes solars d’autoconsum compartit amb una potència de 900 kWp, amb les quals es generaran 1.174 MWh d’energia solar fotovoltaica a l’any.

En una segona fase, i amb la progressiva ampliació del nombre de socis de la iniciativa (els fundadors són 31, però n’hi ha mtija dotzena en llista d’espera, que s’hi inscriuran aviat), es preveu duplicar les instal·lacions fins a arribar a 1500 kWp de potència instal·lada i generar 2.200 MWh/any d’energia solar fotovoltaica. Tot plegat està dimensionat, diuen fonts de l’associació de Bufalvent, per generar un estalvi per a les empreses d’entre un 30 i un 45% una vegada amortitzada la instal·lació.

Quant a mobilitat, el projecte preveu la instal·lació de 60 punts de recàrrega de vehicles elèctrics per a empreses i treballadors, i la creació d’una «fotolinera» amb 12 punts de recàrrega per a vehicles semi ràpids amb un servei de vehicles compartits. L’energia consumida per la recàrrega dels vehicles provindrà proporcionalment de les instal·lacions solars, igual que la de les empreses. Tot plegat preveu un estalvi d’emissions de més de 1200 tones de CO₂ anuals.