El Lab0_6 és un projecte de la UManresa per apropar la ciència als infants més petits a través de l’experimentació i el joc. La directora dels estudis de grau d’Educació Infantil de la UManresa, Montserrat Pedreira, explica que "és un espai de ciència que oferim a escolars i famílies", on els nens i nenes troben preparats "materials i propostes atractives" lligades a la ciència. La iniciativa cobreix actualment la franja de 0 a 8 anys.

Segons diu Pedreira, quan els infants arriben a les instal·lacions de la UManresa que s’han adequat per acollir el Lab0_6, "els demanem que explorin i experimentin l’estona que vulguin amb alllò que s’hi trobaran". La directora del grau d’Educació Infantil apunta que "per la canalla és un joc", però les propostes van enfocades "cap a aprenentatges concrets" perquè «sempre tinguin un valor lligat a la ciència".

"El que oferim és el que fan els nens i nenes de manera natural: moure’s, explorar, mirar com funciona allò que tenen davant", assenyala Montserrat Pedreira. Els infants hi poden trobar, entre altres, estris per pesar, un terrari amb insectes, una maqueta física del territori, aigua de colors, roques o minerals.

El Lab 0_6 d’UManresa va néixer a principis de l’any 2016 amb l’objectiu d’impulsar i promoure l’educació científica a les primeres edats a l’aula. Cada any rep una mitjana de 15.000 infants que es desplacen a les instal·lacions d’UManresa per participar en activitats relacionades amb la ciència i l’experimentació. A més del treball que es duu a terme amb les escoles entre setmana, el Lab 0_6 obre també portes al públic familiar els dissabtes. Cal reservar previament (http://lab06.umanresa.cat).

La tasca es completa amb activitats de formació adreçades a docents interessats en portar la ciència a les aules i amb activitats d’investigació i recerca, com el Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge.

La ciència per a tots i totes des de ben petits

La idea és que els nens i nenes poden fer ciència des de ben petits i que les i els mestres "no han de ser científics per acostar als més menuts l’experimentació a l’aula", sostè Pedreira. "Els infants gaudeixen de les activitats i veure-ho resulta molt engrescador pels docents", afegeix.

El projecte va arrencar fa 6 anys amb l’assignatura de Didàctica de Coneixement del Medi del grau d’Educació Infantil de la UManresa. Les alumnes hi treballen com fer experimentació i preparar activitats relacionades, i acostumaven a posar a l’abast dels infants les propostes en la fira d’experimentació que se celebra un cop l’any a Manresa.

"Les noies podien veure in situ si les seves propostes funcionaven i els nens i nenes gaudien de la ciència i aquí s’acabava tot; n’estaven sortint coses molt interessants que només servien un dia a l’any i vam comprendre que podíem aprofitar-ho i crear un espai permanent per als infants", segons Pedreira.

Animar a les nenes a atrevir-se amb les STEM

Montserrat Pedreira defensa que "tots els nens i nenes tenen interès per entendre com funciona el món que ens envolta, el problema que tenim és que al llarg de l’escolaritat acaben identificant la ciència amb memoritzar fórmules i noms estranys". Per això, cal que des dels inicis visquin "experiències gratificants al voltant d’aquesta disciplina", concreta.

Pedreira assegura, a més, que en aquestes edats veuen el mateix interès en la ciència a nens i nenes. "Malauradament sabem que les noies de seguida identifiquen això de les ciències com una disciplina per a persones molt brillants i se n’aparten, però no és el que ens trobem encara en edats primerenques al Lab0_6", descriu.

El Lab0_6 ofereix, tant a ells com a elles, propostes que "no tenen cap biaix de gènere", diu Pedreira. En aquest sentit, comenta que "sí que és veritat que volem fer recerca sobre el tema del gènere; si realment hi ha diferència entre unes propostes i unes altres respecte l’interès que puguin despertar a nens i nenes, però intuitivament quan els veiem al laboratori creiem que no".

El Lab és a la primera planta de l’edifici FUB 4 i hi ha dues sales més al costat on es fan activitats, l’Espai Matèria i l’Espai Geologia.