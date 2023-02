L’astronauta Sara García Alonso ha aplaudit, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que "per fi" hi hagi dones "en les quals les nenes poden mirar-se".

"Ara per fi hi ha dones en qui les nenes poden mirar-se. Ser jo qui porta aquesta missió és una meravella, però també una responsabilitat", ha assenyalat l’astronauta lleonesa amb referència al seu rol de referent per a les nenes que vulguin estudiar carreres STEM. Per a la també investigadora al Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques, ser un referent per a les nenes «és una responsabilitat" que, a més, «portarà de per vida": «Llavors m’ho prenc amb cautela, amb humilitat, però al mateix temps amb orgull". La celebració del Dia Internacional de la Nena i la Dona en la Ciència és, segons la seva opinió, "molt important per advocar una mica més per la igualtat entre nens i nenes, per demostrar que no hi ha professions d’homes i de dones, sinó que qualsevol pot tenir la capacitació tècnica per perseguir allò que li agradi si la seva vocació són, per exemple, les professions STEM". Durant tota la història, ha afegit García, les dones han estat «bastant faltades de referents". «Hem estat sotmeses a certs prejudicis o estereotips que ens han posat les coses més difícils", ha lamentat.

"No hi ha diferències, no hi ha res en què les dones estiguin menys qualificades que els homes. Que les nenes s’animin i trenquin aquestes barreres que de vegades ens posem nosaltres mateixes", ha recalcat. Precisament, l’astronauta ha advertit que hi ha carreres en les quals la representació femenina "és molt inferior" a la masculina. "No sabem si és perquè les nenes pensen que no són capaces, perquè se’ls ha inculcat o perquè ho veuen en la falta de referents de dones professionals que hagin triomfat, però això ha de canviar", ha explicat.

Si les nenes tenen vocació per les carreres STEM, García les ha animat que "lluitin per això" i que "res els ho impedeixi". Perquè les dones aconsegueixin més representació en la ciència, ha apostat per visibilitzar el talent femení, que "ja existeix" i que "hi ha moltíssimes dones tecnòlogues, científiques, enginyeres que estan fent grans coses per la societat". "Potser elles, les nenes, que busquen miralls en els quals mirar-se, no saben de la seva existència", ha comentat l’astronauta, que ha instat a posar de manifest aquestes dones "que ja existeixen" per "animar les nenes".

Així mateix, García ha exigit que no es posin "etiquetes" durant el període formatiu a l’escola i que "en cap moment es coaccioni" les nenes perquè pensin "que estan menys qualificades" que els nens. Així, ha demanat advocar des de les escoles "perquè totes les carreres poden ser vàlides tant per a homes com per a dones".