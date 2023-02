Endesa va obtenir un benefici ordinari net de 2.398 milions d'euros el 2022, el 26% més que el 2021 (1.902 milions d'euros). El negoci del gas i el bon funcionament de les centrals de cicle combinat van impulsar els guanys, segons ha detallat la companyia elèctrica en un comunicat. Així mateix, Endesa ha assegurat que durant l'últim any va batre el seu propi rècord en inversions, elevant-les fins a 2.343 milions d'euros, un 8% interanual més. L'ebitda va pujar un 25%, fins a 5.327 milions d'euros. En paral·lel, la companyia també ha anunciat que ha presentat un recurs a l'Audiència Nacional contra l'impost a les elèctriques per "discriminatori i injustificat". El tribut grava en un 1,2% els ingressos nets de les energètiques.

El resultat consolidat net de la companyia es va situar en 2.541 milions d'euros, un 77% més respecte dels 1.435 milions d'euros del 2021.

En el balanç del 2022, la companyia remarca que va ser un any marcat per la crisi energètica "sense precedents" desencadenada per la guerra a Ucraïna. Tot i això, la millora dels ingressos respecte de l'exercici anterior permetrà que l'empresa reparteixi als accionistes un dividend brut d'1,585 euros per acció, un 6% més del que estava previst.

Així mateix, l'energètic també assenyala les "nombroses" mesures reguladores, tant a nivell europeu com espanyol que ha hagut d'afrontar. En relació amb els impostos, ha detallat que la contribució fiscal es va elevar fins a 3.843 milions d'euros, dels quals un 85% van ser a l'Estat; i sobre l'impost a les elèctriques, la companyia precisa que el recurs davant la justícia que ha presentat s'afegeix al que fa una setmana va presentar la patronal elèctrica espanyola Aelec.

A banda, Endesa ha celebrat "haver consolidat" la bona evolució comercial, amb un augment de clients del 2%, fins a 10,5 milions –a Espanya i Portugal-. L'empresa ha destacat que el mercat lliure ha guanyat 900.000 clients respecte del tancament del 2021, fins a assolir els 6,8 milions.

"Hem superat amb èxit un dels exercicis amb més reptes dels últims anys, tant pel context de mercat com per les intervencions reguladores", indica el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, en el comunicat.

De cara al 2023, la companyia preveu tornar a assolir un rècord d'inversions, a les que calcula destinar un 20% més que enguany.

Impost a les elèctriques i excepció ibèrica

En la roda de premsa de valoració de resultats, el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, ha criticat l'impost a les elèctriques i ha assegurat que "no s'ajusta al que s'hauria d'ajustar" perquè grava els ingressos i no els beneficis. Així mateix, ha assegurat que el tribut fa que les energètiques de l'Estat estiguin "en una posició de desavantatge" respecte d'altres països europeus.

Preguntat per l'excepció ibèrica, el conseller delegat d'Endesa s'ha mostrat partidari de mantenir la mesura "mentre continuï" l'escenari "d'extrema volatilitat" de preus al mercat energètic, ja que considera que "ha demostrat" que aporta beneficis, però ha considerat que hi ha "serrells" que es podrien millorar. De nou, Bogas ha lamentat que la mesura no s'apliqui per igual a tot Europa. "França no ho aplica, i part del cost dels 6.000 milions d'euros que ha costat, l'han pagat els espanyols", ha dit el conseller delegat. "S'hauria d'aplicar a tot arreu igual, o almenys que no hi hagi una part del que paguem els clients que vagi a França", ha criticat.