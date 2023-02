L’Ajuntament de Manresa, a través de ProManresa, ofereix el pròxim mes de març diversos cursos adreçats a persones emprenedores i empreses amb l’objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la teva idea de negoci o fer créixer la seva empresa.

Conèixer el programa de disseny Canva, les eines per comunicar-se millor a les xarxes socials, la importància del videomòbil, els requisits bàsics dels establiments comercials, l’emprenedoria social o ajudar a crear la imatge de marca són, entre d’altres, són alguns dels tallers formatius proposats per a les pròximes setmanes.

Durant aquest mes de març també hi haurà la formació específica per a persones emprenedores: Comença a emprendre una setmana en format presencial i l’altra on-line (alternativament). El pla d'empresa on-line, Avalua la teva idea empresarial on-line i Finançament i ajuts per a persones emprenedores on-line

El formulari d'inscripció és únic i s’hi poden marcar els diferents cursos o curs d’interès i formalitzar la inscripció.

Tota la formació és subvencionada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.