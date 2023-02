Tot i que els acomiadaments massius s’havien concentrat fins ara en el sector tecnològic, aquesta tendència ha arribat al retail. Zalando acomiadarà el 5% de la plantilla mundial (850 treballadors), formada per 17.000 persones; Ebay prescindirà del 4% (500 empleats) i Shopify retallarà un 10% la plantilla (1.000 empleats). Fins i tot un gegant com Amazon ha procedit a l’acomiadament de 18.000 persones i ha paralitzat la construcció de nous centres logístics fins al 2024. Les companyies coincideixen en les causes: la inflació disparada ha reduït la confiança i el poder adquisitiu dels consumidors. Ha arribat la fi del boom viscut durant la pandèmia, quan el comerç electrònic va aprofitar els confinaments per registrar les seves millors xifres.

«Créixer al mateix ritme que durant els mesos de pandèmia no és un objectiu realista perquè l’escenari va ser completament excepcional», apunta el president de la patronal logística UNO, Francisco Aranda. El 2021, el comerç electrònic va arribar als 57.700 milions d’euros a Espanya, l’11,7% més que l’any anterior, segons dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Un any abans, el creixement respecte al 2019 havia estat del 5,8% i es va arribar als 51.600 milions d’euros. Encara no hi ha dades definitives sobre el creixement del comerç electrònic el 2022 a Espanya, però en l’àmbit regional ja es nota el menor nombre de vendes. Segons l’últim informe d’Interactive Media in Retail Group (IMRG), a Europa l’ecommerce va caure un 2,2% el gener i l’associació Ecommerce Europe alerta d’una normalització i estabilització de les vendes en comparació de l’any anterior, que va ser excepcional. Cal destacar que el 24% de les compres totals registrades el 2021 a Espanya es van fer a través d’Internet, una xifra que supera la mitjana europea (16,8%) i la nord-americana (14,6%).

«A partir de la segona meitat del 2022 vam detectar que la corba de creixement del comerç electrònic va començar a alentir-se», afegeix el president de la patronal de logística. Aquest moment correspon a la pujada de la inflació, a les pujades de tipus d’interès per part dels bancs centrals i a l’escenari d’incertesa econòmica,factors que impacten directament en la renda disponible de les famílies i, per tant, en les compres en línia. En el sector de la moda ja noten el canvi: segons la patronal del sector, Acotex, la venda en línia ha retrocedit des del 20% registrat el 2020 fins al 12% a les rebaixes d’hivern.

L’alentiment del comerç electrònic va començar a notar-se al començament de l’últim trimestre del 2022. «El Nadal passat vam veure que la gent va anticipar les seves compres nadalenques a les ofertes del Black Friday», explica el director comercial i de màrqueting de la companyia de logística Sending, Andrés Fernández.

Tornada a la normalitat

De tots els sectors, l’impacte serà més gran en aquells béns que no són de primera necessitat, com els productes de tecnologia, moda, material esportiu o materials de construcció, tots ells productes amb una demanda alta durant la pandèmia i que ja han vist baixar les vendes. «Si deixem a part el cas de l’alimentació, durant la pandèmia es donava la compra en línia de tots aquells productes que tenia sentit comprar per poder suportar el fet de passar molt de temps a casa de manera obligada», explica el director B2C de DHL Parcel Iberia, Daniel Pastrana.

Un exemple és Zalando. El marketplace acumula pèrdues des del començament del 2022 i només al tercer trimestre els números vermells van arribar als 35,4 milions d’euros. Per part seva, Amazon va tancar l’exercici amb unes pèrdues de 2.722 milions de dòlars davant els beneficis rècord registrats l’any anterior (33.364 milions de dòlars).

Dins el comerç electrònic destaca l’enfonsament dels lliuraments ultraràpids. Glovo ha registrat pèrdues brutes de 304 milions d’euros el 2022 i ha ocasionat que el seu propietari, Delivery Hero, també perdés 623 milions més. GoPuff va decidir marxar del mercat espanyol a mitjans de l’any passat davant el descens de vendes i Gorillas va ser finalment comprada per Getir, el seu competidor. «Amb la tornada a la normalitat és lògic que el volum baixi i que no totes les empreses que es van crear o implantar al nostre país durant aquest període puguin mantenir els seus models de negoci», manifesta Aranda. I la manera de consolidar els volums és a partir d’absorcions. «El sector s’està reajustant a la nova realitat postpandèmia, que és molt diferent del que va passar durant la covid», afegeix.

Part d’aquesta adaptació contempla si realment és necessari que un lliurament es produeixi en 15 o 20 minuts. «És un mercat molt més reduït del que semblava», assegura Pastrana, ja que el client pot estar disposat a pagar un preu extra per aquest tipus de serveis només en determinades circumstàncies, com ara el menjar ràpid o necessitats específiques en un moment concret. Si no, «la sensibilitat dels compradors a les despeses d’enviament és alta i la gran majoria dels consumidors estan disposats a esperar pel lliurament si amb això estalvien aquest concepte», afegeix.

Mesos complicats

A causa de l’alentiment de l’economia mundial, les empreses i també les de comerç electrònic estan intentant avançar-se. Encara és aviat per calcular l’impacte, encara que la patronal de logística espera uns mesos complicats: «Sembla evident que no serà un any de creixement i que la veritable recuperació podrà començar a arribar el 2024», sempre que s’alleugereixin les pujades dels tipus d’interès i la inflació. «És difícil saber quant de temps es prolongarà aquesta situació si tenim en compte que depèn de factors exògens», assenyala Pastrana. Les empreses com Inditex, Assos o El Corte Inglés ja estan prenent mesures per afrontar la incertesa econòmica, com el cobrament per les devolucions en línia o establir un preu mínim per realitzar les comandes.

El que sí que és clar és que, una vegada superat aquest sotrac, l’ecommerce continuarà l’ascens. «Molts dels consumidors que van començar a comprar en línia amb la pandèmia han adoptat aquest hàbit de manera continuada, per la qual cosa ara la quota de compres en línia és molt més gran i la tendència és que seguirà augmentant progressivament», apunta Fernández. La manera, segons explica GLS, serà combinar la botiga en línia amb la física, ja que «proporciona una experiència més emocional i memorable per al consumidor».