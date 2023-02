Unes 200 persones convocades per l'ANC s’han concentrat aquest vespre a la plaça d'Espanya per protestar contra la presència de Felip VI a Barcelona amb motiu del sopar inaugural del Mobile World Congress. La mobilització de l'Assemblea s'ha convocat a sota de les torres venecianes a dos quarts de set de la tarda, una hora abans que arrenqués la trobada de les autoritats al Palau Nacional. Xiulets, pancartes, crema de cartells de Felip VI i un retrat del monarca cap per avall projectat a una de les torres han estat els ingredients d’una protesta, d’altra banda, tranquil·la. La presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, ha demanat al president Pere Aragonès més gestos contra la “presència espanyola” al sopar inaugural del Mobile.

Dos centenars de persones han protestat sota les torres venecianes de la plaça d'Espanya aquesta tarda, poca estona abans del sopar inaugural del Mobile 2023. Durant la concentració s'han cremat cartells amb la imatge del rei Felip VI cap per avall, la mateixa estampa que es projectava sobre una de les dues torres. A l'altra, s'hi ha llegia el lema de la convocatòria: ni rei, ni corona. Diversos vehicles de la Brigada Mòbil vigilaven de lluny la protesta, que d'altra banda ha transcorregut tranquil·la, i s'ha dissolt espontàniament abans de les vuit del vespre. Poc després s'ha reobert el trànsit a l'avinguda de Maria Cristina. Durant l'acte, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha carregat contra la presència de Felip VI i també la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona pel Mobile. "Pretenen representar Catalunya en un fet rellevant, perquè caigui de la banda espanyola i no catalana, a apropiar-se'n; i no ho podem permetre perquè els catalans ens representem a nosaltres mateixos", ha manifestat. En aquest sentit, Feliu ha dit que li hauria agradat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, "mostrés contundentment" el rebuig a la representació espanyola. "S'haurien de fer més gestos perquè això es visibilitzés", ha dit sense entrar a concretar quins.