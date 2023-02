La 7a Nit del Turisme aplegarà el dimecres 8 de març a Món Sant Benet més de 150 persones en suport al sector del turisme de la comarca del Bages. Després de dos anys amb tancaments i limitacions imposades per la pandèmia, es podrà celebrar la iniciativa de BagesImpuls!, entitat que té com a missió principal la dinamització i posada en valor d’aquest sector des de la perspectiva privada amb estreta col·laboració amb les Administracions Públiques.

La Nit del Turisme acollirà l’entrega dels premis BagesImpuls!, un reconeixement a persones que representen empreses o iniciatives d’èxit que tinguin a veure directament o indirectament amb el turisme. En aquesta ocasió es donaran dos premis: a Jordi Perich, per la seva trajectòria professional al restaurant familiar Cal Carter de Mura, per la seva implicació a donar a conèixer el poble com a destí turístic i per la seva dedicació a posar en relleu el valor que tenen les edificacions de pedra seca, especialment les tines a peu de vinya, patrimoni vitivinícola únic al món, i a Núria Bacardit, per la seva implicació personal amb el territori i per la seva tasca de divulgació com a corresponsal de TV3 a la Catalunya central. Els premiats en les 6 edicions anteriors han estat el jesuïta Josep Lluís Iriberri, impulsor del Camí Ignasià; Joan Soler, president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages; Ferran Climent, director científic del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central; Jordi Vilaseca, director de la l’escola Joviat d’hoteleria, Josep Sàez, president del Bàsquet Manresa; Benvingut Aligué, del restaurant Aligué, i Ferran Debant, al capdavant del Grup Taelus de comunicació.

La Nit del Turisme del Bages té un caràcter itinerant entre els quatre establiments que es responsabilitzen de la proposta gastronòmica: Hotel Món Sant Benet, Hotel Hostal Abat Cisneros de Montserrat, Hotel Parador de Cardona i Hotel Mas de la Sala. En aquesta edició es canvia el format del sopar, es fa més informal i es dona entrada a la restauració i als productors de proximitat. En aquest sentit, s’ha planificat l’oferta gastronòmica en format de tastos per poder degustar el màxim de productes del territori i així mostrar la gran riquesa en la varietat i qualitat que es gaudeix a la Catalunya central, i la gastronomia bagenca elaborada amb productes km 0.

La benvinguda a la Nit del Turisme del Bages serà a les 19 h. La festa també acollirà la presentació de la nova edició, la tercera, de la guia turística «Viu el Bages», on es recull un ventall d’activitats turístiques per gaudir tot l’any de la comarca. Posteriorment en una sala contigua hi haurà preparades les estacions, tipus bufet, amb les diferents propostes gastronòmiques, i tot amenitzat amb música en directe.

El preu és de 30 euros i és obert al públic en general. Cal fer la reserva anticipada a la web www.bagesimpuls.org