Un fred intens ha donat la benvinguda aquest dilluns als centenars de congressistes del Mobile World Congress (MWC) que s'acumulaven des de primera hora del matí a l'entrada de fira. Tot i les cues i les preses per activar les acreditacions QR, el clima general era d'optimisme davant una cita que espera acostar-se als rècords del 2019, quan el saló va arribar a reunir 100.000 assistents. La novetat d'enguany, més enllà de les novetats tecnològiques que mostri la cita, és el retorn dels visitants asiàtics, limitats l'any passat per les restriccions pandèmiques. Als passadissos del saló hi destacaven els executius d'empreses xineses com Oppo o Huawei, que ha reunit la delegació més abundant d'aquesta edició.

"Definitivament, has d'estar aquí per conèixer les tendències del moment", explicava a l'ACN l'Ivan Runje, un directiu de Hrvatski Telekom vingut des de Croàcia. Com ell, centenars de congressistes omplien des de les vuit del matí tots els racons de la fira, ocupats completament per un esdeveniment que acollirà 2.000 empreses de 200 països en un context general d'entusiasme pel retorn a la normalitat després de dos congressos marcats per la Covid. Alguns encara portaven el passaport a la mà i anaven en pressa a les primeres conferències i reunions d'una jornada que preveien maratoniana.

"M'agraden molt Barcelona i Catalunya. És estratègic tenir una audiència així, de gent de negocis, que connecti amb una destinació com aquesta. Ha de ser un honor tenir un esdeveniment així. A Europa sou líders en aquest tipus de conferències i ho hauríeu de cuidar", destacava Runje tot just després d'entrar. Per la seva part, estatunidenca Revathi Pillai, vinguda de Massachusetts, apuntava que el Mobile va recuperant l'esplendor i l'afluència de les edicions prèvies a la covid. "No és tan concorregut com abans, però està tornant", celebrava.

Visitants xinesos

El retorn dels congressistes asiàtics suposa una injecció de força per un saló consagrat a un sector on el pes de les empreses xineses i coreanes és fonamental. Tot i les presses per l'acumulació de reunions, cites i compromisos aquest primer dia, visitants com en Tang Kai, d'Oppo, destacaven que estaven molt contents de tornar. "És molt excitant per mi estar aquí", deia abans de mostrar-se sorprès pel bullici i el tràfic a la ciutat en aquest dilluns. "És gairebé igual que fa tres o quatre anys", valorava aquest directiu vingut des de Shenzhen. "M'agradaria explorar els nous dispositius i les novetats en 5G i intel·ligència artificial", explicava, de la mateixa manera, Fanny Or, directiva de China Mobile a Hong Kong.

El Mobile, considerat el congrés de tecnologia mòbil més gran del món, ha obert portes amb una fira engalanada amb el lema de 'Velocity', declaració d'intencions d'un esdeveniment que promet acostar al món les novetats que marcaran la digitalització els anys vinents. Per fer-ho, empreses de tot el planeta com Samsung, Xiaomi, Telefónica, Orange, Vodafone o Ericsson han construït imponents estands que aquest dilluns s'han omplert ràpidament de vida, llum i música.

Alguns congressistes que venien a la cita per primer cop destacaven la bona organització de la cita i les indicacions "molt fàcils d'entendre". "El MWC és un dels esdeveniments clau de tot el món, n'havia sentit a parlar, però mai havia pogut venir i estic molt content de ser-hi", afirmava Wilson Xavier, executiu de l'empresa de màrqueting intel·ligent IDC resident a Dubai. Com en altres casos, tenia diverses reunions programades per aquest matí, cites que anava combinant amb moments per fer fotos als ginys, robots i instal·lacions de gran format que les multinacionals de tot el món han portat fins a Barcelona.

“No portar mascareta ajuda molt”

Un altre element destacat de l'obertura de portes d'aquest dilluns ha sigut la pràctica desaparició de les mascaretes entre els assistents. "No haver de portar la mascareta ens ajuda molt a tots, es nota un altre ambient, la veritat", assegurava Alexis Fuentes, de l'empresa catalana Loops Cloud Computing. Si bé els dos anys anteriors les restriccions sanitàries feien de filtre entre els assistents, aquest matí costava veure algun congressista amb tapaboques. Aquest fet ha animat en gran manera el retorn dels asiàtics, que representen el 25% del total d'inscrits al saló.

Per a Fuentes, la gran presència de públic estranger és un al·licient per a empreses locals més acostumades a treballar en aquest sector tan globalitzat. "És una fira molt internacional, s'ha de parlar anglès amb tothom i és complicat trobar empreses d'aquí. Però estem en un món globalitzat i ens toca fer connexions amb tothom. És un sector molt internacionalitzat, és el nostre dia a dia", reconeixia.

A diferència de la resta de l'esdeveniment, les empreses catalanes són majoria al saló de les start-ups 4 years from now (4yfn), que aquest any es trasllada al hall 8, amb 550 expositors. "Aquí hi ha empreses i persones de tota mena, és l'oportunitat de generar sinergies entre empreses que d'altra manera seria impossible, tirant de mail o de telèfon és molt difícil. Quan et veus en persona, les coses tiren endavant", celebrava l'Andres Cano, desenvolupador de negoci de l'empresa emergent Cooling Photonics que ha creat un material capaç d'expulsar calor d'un objecte sense consumir energia ni emetre gas.

El rei, Sánchez i Aragonès tornen a coincidir en la inauguració

El rei Felip VI, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han tornat a coincidir aquest dilluns en la inauguració oficial del MWC, al recinte de Gran Via, després del sopar al MNAC d'aquest diumenge.

Aragonès ha arribat a les instal·lacions de Fira al voltant de les nou del matí -on ha estat rebut per alguns consellers com Roger Torrent, Laura Vilagrà, i Josep González Cambray- i han entrat dins del pavelló firal sense esperar l'arribada del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el monarca Felip VI. Tampoc hi ha sigut l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que sí ha acabat donant la mà al monarca a l'estand de MWCapital.

Aragonès reivindica "l'oportunitat" que suposa per a Catalunya

Un cop a l'interior, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat "l'oportunitat" que suposa el Mobile World Congress a Catalunya. "Ens situa al centre de l'economia digital", ha remarcat durant la inauguració de l'estand de Catalunya, des d'on s'ha mostrat "convençut" que l'edició d'enguany recuperarà la "vitalitat i energia" que tenia l'esdeveniment abans de la pandèmia.

Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha defensat que el Govern vol utilitzar el MWC com a "plataforma" per explicar la feina que duu a terme l'executiu i ha assenyalat el projecte AINA com un "element clau". "Tenim l'obligació d'explicar que el que volem és que el català guanyi impuls i sigui present arreu", ha subratllat Torrent.