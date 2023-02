L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha finalitzat les obres de millora a l’Espai Impuls. L’equipament, que actualment acull els serveis de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme i Ocupació del consistori, ha millorat l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, ha habilitat un espai que funcionarà com a sala polivalent per programar formació i també reforça l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que permetrà descongestionar l’OAC ubicada a l’edifici de l’Ajuntament.

Les obres han consistit en l’adaptació del lavabo i la millora de l’accés a l’Espai Impuls des de l’exterior amb una nova porta d’obertura automàtica. Es guanya un nou espai a les aules que hi havia fins ara per a formació i s’equiparan amb mobiliari i material informàtic nou. En paral·lel, s’ha renovat la il·luminació amb tecnologia LED i s’ha repintat tot l’espai interior. L’Ajuntament programarà nous cursos de formació els pròxims mesos amb la voluntat de millorar la inserció laboral de persones desocupades i de promoció de les oportunitats laborals. Precisament, un dels objectius de la millora de l’equipament és que es puguin organitzar cursos del SOC de la Generalitat, que fins ara no es podien oferir. En l’actualitat, es realitzen programes d’inserció laboral de persones destinatàries de la Renda Garantida i de desenvolupament econòmic local i l’Espai Impuls també funciona com a centre local de serveis a les empreses.