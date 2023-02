El congrés de tecnologia mòbil més gran del món, el Mobile World Congress (MWC), ha obert portes aquest dilluns a Barcelona en la primera edició sense cap restricció per la covid en tres anys. Sota el lema de 'Velocity', la fira engloba tots els sectors que depenen de la tecnologia mòbil i se centrarà en el desplegament 5G, la digitalització de l'economia, les xarxes obertes, la realitat virtual i el metavers. Més de 2.000 empreses com Samsung, Xiaomi, Huawei, Telefónica, Orange, Vodafone o Ericsson mostraran les últimes solucions als 85.000 congressistes que es reuniran a la capital catalana fins dijous al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

Després d'una cancel·lació i dos anys amb restriccions sanitàries, les mascaretes desapareixeran dels passadissos del saló, on es mouran persones de més de 200 països, la meitat amb càrrecs executius. També es revifa la presència de públic asiàtic, que representen el 25% dels inscrits.

Aquest any tornen amb força marques com la xinesa Huawei, que es corona com a principal expositor del saló. La firma de tecnologia ocuparà pràcticament tot el pavelló 1 amb un estand que serà un 50% més gran que l'any passat, de prop de 10.000 metres quadrats.

El congrés ocuparà tots els pavellons del recinte, però, segons les previsions, quedarà 30.000 persones per sota del rècord d'assistència del 2019, quan va fregar els 110.000 visitants. Malgrat tot, la cita manté la seva potència econòmica. Tot just aquest diumenge, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, elevava a 400 milions d'euros l'impacte econòmic del saló.

La fira es reivindica com una trobada per descobrir la tecnologia del futur i més de la meitat dels assistents no estaran directament relacionats amb els mòbils, sinó amb altres sectors com el transport, les finances, la logística o els videojocs. Empreses de sectors tan diferents com Airbus, J.P Morgan o Microsoft han volgut tenir un estand a la fira i un 40% dels conferenciants provenen d’indústries no directament relacionats amb la tecnologia mòbil.

Una de les principals novetats del congrés serà l'espai immersiu del pavelló 6, anomenat Viatge al Futur, on hi haurà 10 demostracions que permetran mostrar al visitant com pot ser un hospital o un transport públic futurista.

Tot i que el pes creixent d'altres sectors, a la fira no hi faltaran presentacions de dispositius com ara el telèfon plegable de Huawei Mate X3 o la nova gamma Galaxy S23 de Samsung.

Entre les diferents propostes, destaca la iniciativa de la fundació Mobile World Capital de 'sentir la tecnologia' a través d'una ruta que planteja solucions innovadores al voltant dels cinc sentits, com ara una degustació immersiva de bombos elaborats pels germans Roca o un concert 5D que reviu l'última actuació de la banda Izal.

També hi haurà un espai destacat dedicat a la innovació i l'emprenedoria. El saló de les start-ups 4 years from now (4YFN) tornarà a repetir ubicació amb 550 expositors que buscaran inversió per als seus projectes. Aquest cop, l'entrada nord, la més propera al 4YFN, estarà oberta. Precisament, aquesta és la porta que quedarà més a prop de la terrassa on se celebrarà el Beat Barcelona, l'espai oficial d'afterwork del congrés.

D'altra banda, el congrés servirà, com a homenatge a l’inventor del telèfon mòbil, Martin Cooper, ara fa 50 anys. Amb 94 anys, ha viatjat des dels Estats Units per rebre un premi a la trajectòria dilluns a la tarda.

Estands, papereres i clavegueres: els Mossos pentinen les instal·lacions

Abans d'obrir les portes, els Mossos d'Esquadra han inspeccionat les instal·lacions del Mobile World Congress. Unitats especialitzades, com la Canina, han participat en el dispositiu de requises habitual abans d'un esdeveniment d'aquestes característiques.

També hi han treballat la Unitat de Subsòl, que examina la xarxa de clavegueram, i els Tedax. "La singularitat d'aquest esdeveniment és que el perímetre és molt gran. Avui arribarem fins al pavelló 8 després d'uns anys sense fer-ho", destaca el cap de l'Àrea Central de Suport Operatiu, Carles Quesada, en declaracions a l'ACN, just abans que comenci l'edició que aspira a recuperar el gran volum de congressistes d'abans de la pandèmia.