La factura de la llum del febrer per a un consumidor mitjà acollit a la tarifa regulada o PVPC s'ha encarit un 33% en comparació amb la de gener, que va tenir el rebut amb el preu més baix en gairebé dos anys, per l'escalada del mercat majorista provocada per la menor participació renovable.

Per a un consumidor tipus del mercat regulat, utilitzant el simulador del rebut elèctric de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), amb una potència contractada de 4,4 quilowatts i un consum mensual de 250 quilowatts hora (KWH) distribuït en els diferents períodes (punta, pla i vall), la factura de febrer ha pujat fins als 65 euros. Aquest valor supera en un 33% la factura mitjana de gener, que amb 48,6 euros va ser la més baixa en gairebé dos anys -des de febrer de 2021-, gràcies a l'elevada generació renovable registrada en les primeres setmanes de l'any i la consegüent menor demanda de gas natural. Malgrat aquesta pujada, el rebut del febrer ha estat un 31% inferior respecte al del mateix mes de l'any anterior, que va coincidir amb l'inici de la invasió russa d'Ucraïna i va marcar un preu mitjà de 93,6 euros. Gairebé a la meitat que el rècord del març del 2022 En aquest sentit, el rebut de l’electricitat continua amb la tendència a la baixa que va començar l’octubre passat, després de marcar durant el mes de març el seu màxim històric -123 euros- a causa de l'esclat de la guerra en els dies previs. Concretament, la factura de febrer és un 47% inferior que el rècord registrat al març i un 29% més barata en comparació amb la mitjana de 91,4 euros amb la qual es va tancar el conjunt del 2022, l'any de la guerra. A més dels preus més baixos registrats al mercat majorista durant l'últim trimestre de l'any, en aquest descens també hi han influït les successives rebaixes de l'IVA aprovades pel Govern, que actualment se situa en el 5%, quan al juny del 2021 se situaven en el 21% habitual. El mercat majorista, llastat per les renovables Darrere de l'increment del preu que pagaran per la seva factura de la llum les llars acollides al mercat regulat hi ha, principalment, l'encariment registrat en el mercat majorista, que ha tancat febrer amb un preu metjà que fins i tot duplica el del mes anterior. Així, al febrer es va registrar un preu mitjà de 132 euros el megawat hora (MWh), un 86% més que els 70 euros de gener, quan la llum va marcar el seu nivell més baix des de maig del 2021 per l'elevada participació renovable. No obstant això, al febrer la generació renovable, malgrat situar-se en nivells superiors a la mitjana històrica, va caure respecte a les xifres del mes anterior, la qual cosa va permetre l'entrada de més cicles combinats de gas en el mix nacional. Els cicles combinats normalment fixen els preus més elevats en el mercat majorista. Així, la producció renovable va concentrar al febrer el 45% de la generació elèctrica peninsular, quan al gener aquest percentatge va assolir el 56,6%. Per tecnologies, l'eòlica ha passat d'aportar el 32,2% de la generació elèctrica a Espanya al gener al 21,3% al febrer. En canvi, els cicles combinats han augmentat la seva participació des del 9,7% al gener fins al 18,9% al febrer.