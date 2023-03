CCOO i UGT han acordat que portaran a la taula de la negociació col·lectiva una proposta d'augment de salaris del 5% el 2022, el 4,5% el 2023 i el 3,75% el 2024. En un document que han fet públic aquest dimecres, proposen incloure en els convenis col·lectius una clàusula addicional a aquests augments que els ajusti en funció de la diferència entre l'actualització de sous inicial pactada i situació econòmica de les empreses. A més, demanen al Govern espanyol que prengui partit i forci la patronal a negociar advertint la patronal que si no hi ha acord "promourà actuacions fiscals" per "canalitzar els excedents que s'està quedant l'empresariat". En concret, que establirà el mínim de l'Impost de Societats entre el 15% i el 20% del total de beneficis.

Es tracta, segons CCOO i UGT, de traslladar "una part dels excedents empresarials a les persones treballadores". L'objectiu dels sindicats és que aquesta proposta s'abordi a la negociació dels convenis col·lectius pendents de renovació l'any 2023. L'actualització dels sous, sostenen, "és una condició necessària perquè Espanya no rellisqui cap a un alentiment econòmic perillós".

Els sindicats creuen que la proposta s'hauria de sotmetre a la negociació amb la patronal abans de l'1 de maig, i adverteixen el Govern espanyol que no es pot quedar al marge d'aquest diàleg. "El govern no pot romandre com un actor aliè i ha d'incentivar el consens necessari", sostenen.

Per això reclamen a l'executiu que adverteixi que "si no s'assoleix un acord salarial entre sindicats i organitzacions empresarials, promourà les actuacions fiscals pertinents per canalitzar aquests excedents que s'està quedant l'empresariat cap a la majoria social, de manera que es reforci el consum final de les famílies i s'allunyi el risc d'una desacceleració econòmica superior a la prevista".

En concret, demanen que en cas que no hi hagi acord el Govern espanyol "estableixi una contribució mínima de l'Impost de Societats entre el 15% i el 20% sobre el total de beneficis". Ara per ara, apunten, els impostos que paguen les empreses que facturen més de 1.000 milions d'euros només representa el 4,8% del seu benefici.

Els diners que generés aquest augment de l'Impost de Societats, sostenen els sindicats, "s'haurien de dirigir a millorar la renda disponible" de les persones que veuen com els salaris retrocedeixen més respecte a la inflació.

Nou sistema de càlcul

Segons la proposta, aquesta clàusula addicional es vincularà a la informació que aporti un nou Sistema d'Informació Econòmica per a la Negociació Col·lectiva, basat en "fonts oficials i registres actuals", "de manera que la recuperació del poder de compra dels salaris tingui una relació amb l'evolució econòmica dels sectors amb una dada fidedigna".

Per aquest motiu, pretenen que la Tresoreria General de la Seguretat Social generi "un llistat d'empreses cobertes per cada conveni col·lectiu" i hi afegeixi la informació de què disposa sobre les vendes i compres gràcies a les declaracions de l'IVA, així com les retribucions salarials.

Els sindicats asseguren que l'entrada en funcionament d'aquest nou organisme "reduirà costos i temps de negociació" i "ajudarà a millorar els salaris i, per tant, el consum de les llars".

CCOO i UGT volen que aquesta clàusula de recuperació salarial operi preferentment al tancament de cada any, i en tot cas que siguin els convenis col·lectius els que puguin establir un calendari diferent de la seva entrada en vigor.