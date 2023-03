La matriculació de vehicles va créixer el 5,12% a Catalunya en comparació amb el mateix període de l'any passat, fins a les 9.244 unitats, segons ha informat aquest dimecres la patronal Anfac. Concretament, Catalunya va concentrar el 12,49% de les noves matriculacions de tot l'Estat. Les matriculacions dels turismes de gasolina van retrocedir l'1,65%, fins a les 3.946, mentre que les dels vehicles dièsel van caure el 22,20%, fins als 736. En canvi, pel que fa la resta de vehicles -híbrids, electrificats, hidrògens o GNL, entre d'altres- van augmentar el 18,9% amb 4.562 vehicles. En el període acumulat entre gener i febrer, les matriculacions es van enfilar el 21,04%, fins a les 18.811 unitats.

Al conjunt de l'Estat, es van vendre 74.001 unitats, el 19,2% més. D'aquesta manera, el mercat de turismes i tot terrenys va tancar en positiu per segon més consecutiu gràcies a la millora en la cadena de subministraments i en la producció de vehicles. No obstant això, Anfac recorda que a finals de l'any passat ja es van anar reduint els colls d'ampolla en el transport de vehicles i, per tant, segons la patronal, no està clar quina part d'aquest increment correspon a les vendes retingudes del novembre i el desembre.

Amb tot, les matriculacions al conjunt de l'Estat són encara un 22% inferiors la mateix mes del 2020, període prepandèmia. Pel que fa l'acumulat de l'any, es van arribar a les 138.039 unitats, el 32,1% més que l'any anterior, però un 24% menys en comparació al període anterior a la irrupció de la covid.

Per canals, durant el darrer mes les vendes a particulars van aconseguir un augment del 8,6%, fins arribar als 32.463 vehicles nous, mentre que les del canal empresa van tancar el febrer amb 32.041 vendes, un 12,9% més que fa un any. Pel que fa el segment de lloguer, va sumar 9.497 vehicles, un 148,9%