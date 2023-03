Les mares treballadores amb fills menors de tres anys poden rebre un ajut de 100 euros mensuals per cada fill o filla a càrrec. Aquest ajut és conegut com el complement mensual d'ajuda per a la infància. Aquest ajut es podia sol·licitar a partir del gener del 2022 i es paga fins que el menor compleixi els tres anys. Poden sol·licitar-la tant les mares com els pares amb qualsevol renda, sempre que es compleixin els requisits establerts per la llei.

Segons la llei, les dones han de rebre almenys 100 euros d'ajuda per tenir cura de menors a càrrec seu. Tot i això, en els últims dies algunes dones han mostrat la seva queixa perquè no han rebut l'ajuda completa que correspondria al mes de febrer. El retard en el pagament ha generat enrenou també a les xarxes socials. 🟠@mjmonteroc ministra de @Haciendagob

Aquest impagament ha coincidit gairebé en el temps en el moment que s'ha posat en marxa la universalitat d'aquesta mesura. Des de l'1 de gener de 2023 l'ajuda ja no correspon només a mares treballadores. Prestació universal per criança: així es denomina la nova mesura que va implementar el Govern amb l'objectiu d'ajudar econòmicament a les famílies amb fills i filles. Es tracta d'una nova mesura inclosa en la llei de Famílies que planteja donar a les famílies una quantia de 100 euros mensuals per fill nascut i que es va aprovar el desembre passat.