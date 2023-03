La regió central accelera el descens de l'atur per sobre de la mitjana catalana per tercer mes consecutiu

La Catalunya central va acabar el mes de febrer amb 24.359 persones aturades registrades a les oficines de Treball de la Generalitat. Això suposa 136 persones menys que el mes de gener i 1.513 menys que un any enrere. En termes relatius, el descens intermensual ha estat del 0,56%, quatre dècimes més que la mitjana catalana (-0,1%) i la caiguda interanual, del 5,85%, gairebé quatre dècimes més que el descens mitjà a Catalunya respecte del febrer del 2022. Amb aquesta nova davallada per sobre de la mitjana nacional, la Catalunya central suma ja tres mesos consecutius en què la caiguda de l'atur accelera per davant dels registres catalans.