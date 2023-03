Uns 423 tractors, segons Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, han col·lapsat aquest divendres els carrers de Lleida en la tercera marxa lenta a Ponent en menys d'un mes per exigir mesures per posar fi a la plaga de conills que afecta els camps. La protesta, convocada per la plataforma Pagesos o Conills, ha sortit de dos punts de la ciutat en direcció a Prat de la Riba, on els manifestants han baixat dels tractors i s'han dirigit a les portes dels Serveis Territorial d'Acció Climàtica. En aquest punt s'han viscut moments de tensió quan alguns agricultors han llançat conills vius dins l'edifici i hi han intentat accedir. Tot seguit, han agafat de nou els tractors fins a la subdelegació del govern espanyol on s'han llegit els parlaments.

La plataforma convocant de la marxa lenta, Pagesos o Conills, ha xifrat en més de 1.200 els tractors que aquest divendres s'han manifestat pels carrers de Lleida, una xifra que des de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han rebaixat fins als 423.

La mobilització ha paralitzat el trànsit a la ciutat des de les 8 del matí i fins ben entrades les 14 hores. Ha arrencat des de dos punts, del davant del pavelló Barris Nord i de l'esplanada que hi ha davant del Decathlon, i ha recorregut diversos carrers de la ciutat fins a l'avinguda Prat de la Riba, on les dues marxes lentes han confluït. Un cop allí, els manifestants han continuat la protesta a peu encapçalats per una pancarta amb el lema 'Roseguen el nostre futur i el menjar de tots' direcció a la seu dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, on han cridat "consellera dimissió" i "volem solucions".

Els representants de la plataforma convocant, així com dels tres principals sindicats agraris que han donat suport a la mobilització, Unió de Pagesos, Jarc i Asaja, han estat rebuts a la seu de la conselleria pel delegat a Lleida, Ferran de Noguera i el secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol. Ha estat en el moment que accedien dins la seu d'Acció Climàtica quan alguns dels manifestants han aprofitat per llançar conills vius dins l'edifici i intentar accedir-hi, acció que ha provocat moments de tensió entre els manifestants i els mossos d'esquadra.

La darrera parada ha estat la subdelegació del govern espanyol on els representants de la plataforma i dels sindicats s'han reunit amb el subdelegat a Lleida, José Crespín, per parlar de les seves reivindicacions. Al finalitzar la trobada Crespín s'ha compromès a tramitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació la petició dels manifestants sobre l'ús del fosfur d'alumini per combatre la plaga.

"Lamentablement ha sigut un èxit"

Des de Pagesos o Conills han explicat que no s'esperaven que la tractorada mobilitzés tanta gent. "Lamentablement ha estat un èxit", ha afirmat el membre de la plataforma Ramón Boleda, que ha lamentat que l'administració no fa prou i que "va a càmera lenta" a l'hora d'abordar aquesta problemàtica.

Davant d'això, ha afegit que per fer sentir les seves reclamacions no els hi queda més remei que tallar carreteres i alterar el trànsit. "És la nostra arma", ha expressat. La d'aquest divendres és la tercera marxa lenta que la plataforma convoca en menys d'un mes a Ponent, després de les que s'han fet a Tàrrega i a Mollerussa.

"Ens ho han arrasat tot"

Un dels pagesos que han participat de la manifestació és el Marc Guilanyà, veí de Gimenells, on es dedica al cultiu del cereal. Assegura que de 20 hectàrees que han sembrat no han pogut collir res. "Ens ho han arrasat tot", ha lamentat. De fet, Guilanyà diu que han pres "mesures desesperades" i "molt cares" com posar tanques per impedir el pas de la fauna salvatge.

En el cas de Josep Boix, fructicultor de l'horta de Lleida, ha explicat que els conills van mossegar i fer malbé 4.500 pereres de les 7.000 que tenen en una finca d'Artesa de Lleida. "És un desastre. Un lloc és perquè hi ha les vies de tren i no pots caçar, un alter perquè hi ha cases i un altre per les carreteres i això no pot ser", ha indicat.

Un altre dels manifestants, Josep Màsich, procedent d'Alfarràs, ha criticat la gestió de les administracions en l'àmbit de l'agricultura. "Un govern que no està al costat de la pagesia, tururut viola", ha exclamat. "Aquest desastre i aquest desgavell pot ser crític", ha afegit amb relació a les mesures que estan prenent els responsables d'Acció Climàtica. "A l'agricultura calen pagesos, que és la gent que des de petits han viscut i coneixen els problemes de la pagesia", ha conclòs.