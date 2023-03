El nombre de turistes internacionals que van visitar Catalunya al gener es va disparar el 71,6% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a 798.331, segons les dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics Transfronterers de l'INE. Tot i així, aquesta dada és encara és el 8,3% inferior al mateix mes del 2020, poc abans de l'esclat de la pandèmia. Catalunya va ser la segona comunitat més visitada de l'Estat (19,2%), només superada per les Illes Canàries (29%). La despesa dels turistes estrangers va sumar 804 milions, xifra que suposa un increment de fins al 83,7%, però encara se situa un 11,3% que al gener de fa tres anys, segons les dades provisionals de l'Enquesta de Despesa Turística de l'INE.

La comunitat més visitada al gener va ser les Illes Canàries, amb un 29% del total i 1,2 milions de turistes, seguida de Catalunya. Els principals països de residència dels turistes estrangers va ser França i Itàlia, amb el 18,1% i un 10,6%, respectivament.

Al conjunt de tot l'Estat, es van rebre 4,1 milions de turistes estrangers, un 65,8% més que el mateix mes del 2022. El principal mercat de residència va ser el Regne Unit, amb 742.212 turistes, el 17,9% del total i un increment del 103,6% en comparació al gener de l'any passat. Els següents mercats van ser França i Alemanya, amb 485.116 visitants i 478.258 visitants, respectivament.

Pel que fa a la despesa mitjana per persona i dia dels turistes que van visitar Catalunya, va ser 1.007 euros, xifra que representa un increment del 7% en comparació amb el gener del 2022, però encara es troba per sota els 1.041 euros. Per persona i dia, la despesa va ser 156 euros davant els 119 euros del gener del 2022 però menys que els 189 euros del gener del 2020.

Catalunya va ser la tercera comunitat on els turistes van fer més despesa, amb quasi 804 milions, darrere de les Illes Canàries, amb 1.705 milions d'euros, i la Comunitat de Madrid, amb 879 milions d'euros.

Quant a l'estada mitjana per turista a Catalunya, es va reduir el 18,4% respecte al gener del 2022 i es va situar en 6,5 dies.

Al conjunt de l'Estat, la despesa feta per turistes internacionals va arribar als 5.218 milions d'euros, xifra que representa un increment del 71,7% en comparació amb el mateix mes del 2022. La despesa mitjana per turista es va situar en els 1.258 euros, un 3,5% més, i la despesa mitjana diària va pujar un 19,3%, fins als 148 euros. La durada mitjana dels viatges dels visitants estrangers va ser de 8,5 dies, és a dir, 1,3 dies menys que al gener de l'any passat.