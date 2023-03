El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha descartat aquest divendres possibles problemes de subministrament de gas durant aquest any. "Tenim seguretat de subministrament de gas a Europa i jo diria rotundament que no patirem durant el 2023 de cap retallada de gas", ha asseverat en una conferència celebrada a la seu de Foment del Treball. Tot i això, ha indicat que sí que preveu variacions pel que fa als preus. "Pot ser que els preus de l'energia es tensin al segon semestre sobretot per la capacitat que tingui Europa de recondicionar les seves reserves de gas", ha vaticinat. A aquest fet, ha dit, cal sumar-hi un previsible augment de la demanda de combustible per part de la Xina un cop superades les seves restriccions pandèmiques.

En un context geopolític encara marcat per la guerra d'Ucraïna i les sancions a Rússia, Reynés ha alertat que Europa ha passat de dependre del gas rus a fer-ho de les plaques solars xineses. "Diversificar fonts de subministrament significa tenir diverses fonts de subministrament, no passar d'una a una altra", ha avisat en un col·loqui informatiu de PWC celebrat a Barcelona amb la participació del president de Foment, Josep Sánchez Llibre. El cicle combinat Pel que fa al mercat elèctric, ha afirmat que el gas ha de tenir un paper important per assegurar-ne l'estabilitat a través del "cicle combinat". En aquest sentit, ha recordat que aquest mecanisme ofereix "flexibilitat" en un moment de major pes de les renovables, que depenen molt de la presència de factors naturals imprevisibles com el sol, el vent o l'aigua. A parer seu, aquest element de la cadena energètica és fonamental per garantir la seguretat dels consumidors.