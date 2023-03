El comerç d’alimentació d’avui té molt poc a veure amb el de 1923, quan la família Llobet va obrir una petita botiga de gra al centre de Manresa. Però l’essència d’aquell establiment continua vigent a cada supermercat de la històrica firma bagenca, que aprofita el seu centenari per reivindicar el seu esforç per fer la vida més fàcil als milers de persones que cada setmana han de fer la compra. Aquest dissabte, les 40 botigues de Llobet celebraran el centenari i el llançament de la nova marca en festes simultànies que inclouran cava i aperitiu per a tothom i regals per compres superiors a 20 euros.

Canvi d'imatge

Durant el 2023, la quarantena d’establiments de Llobet (Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia i Vallès Occidental) seran escenari d’un canvi d’imatge que va més enllà de la nova identitat de marca. Llobet es posiciona definitivament com una companyia de solucions d’alimentació adaptades a qualsevol necessitat, circumstància o moment vital de cada persona, i això es traslladarà en l’oferta de productes però també en la forma de presentar-la.

Solucions d’alimentació més innovadores que mai, però també serveis a mida per arribar fins on necessiti cada client. Aquesta és la premissa sota la qual treballa Llobet des de fa mesos per preparar un any decisiu en la seva història. Dins de l’oferta de solucions, contempla una adaptació integral a les necessitats específiques d’una gran heterogeneïtat de públics: diversitat d’opcions de dieta, limitacions alimentàries, menjar del món, carns de qualitat, fonts de proteïna vegetal, delicatessen, ingredients de descoberta. Però també és crític apropar-se als usuaris en termes de distribució: click&collect, moto urbana per a comandes petites, esmorzars a l’oficina o aniversaris de l’escola, fruita a les empreses, click&boot everywhere i lliurament on sigui a cada canvi de torn, entre d’altres.

Reforç de l'oferta take-away

Amb tot, Llobet no en té prou amb ser a prop físicament. També vol instal·lar-se en l’imaginari emocional i formar part dels moments especials. Per això reforça la seva oferta de take-away (també amb un nou concepte de take-away a domicili), així com les pizzes o el sushi; i es troba immers en el disseny de paquets temàtics per a quedades: vermuts, calçotades, barbacoes, paelles o àpats orientals,etc.

Gaudir del menjar. És una de les actituds que Llobet vol posar en valor durant aquesta celebració. Per això, més enllà de dissenyar propostes i solucions adaptades a les necessitats de cada moment, d’arribar fins on el client necessiti el servei i de fer més fàcil una vida que cada cop es complica més, Llobet intensifica la seva recerca d’aliments de qualitat, de propostes d’alt valor afegit tant des del punt de vista nutricional com organolèptic i de serveis d’assessorament en alimentació i hàbits saludables per contribuir a amplificar, tant com es pugui, l’experiència social i cultural de menjar.

Accions solidàries, homenatges a persones centenàries, celebracions conjuntes amb altres organitzacions centenàries o premis sonats del 100% de descompte formen part del calendari de la celebració

Aquestes accions s’emmarquen dins d’un calendari de celebració en el qual Llobet vol fer partícips els clients i clientes i el conjunt de la societat. En les properes setmanes s’aniran desvelant esdeveniments i accions, entre les quals destacaran cobrandings amb empreses i entitats centenàries, homenatges a persones que compleixen 100 anys i promocions al voltant del número 100, fins i tot amb algun 100% de descompte. En paral·lel, iniciatives solidàries, activitats per a les famílies i reptes sonats volen servir per obrir incrementar la notorietat de l’efemèride i obrir camí cap als 200.