La força del comerç

Des de l’inici de la meva presidència he defensat la necessitat que el comerç manresà ha de fer un canvi de paradigma. Fer un salt i ser capaç d’avançar i deixar endarrere dinàmiques de temps passats, per convertir-se en referents de qualitat i modernitat.

Aquest camí no és un camí senzill, i a sobre es podria dir que en els últims anys les hem vist de tots colors. La irrupció virulenta del comerç online en el dia a dia, la pandèmia de la covid-19, les dificultats relacionades amb el medi ambient, les polítiques de mobilitat que arriben des d’Europa o la inflació, entre molts altres reptes als quals s’ha vist abocat el comerç local, fan que puguem felicitar-nos per la relativa bona salut de què gaudeix el comerç.

Una bona salut que observem quan ens fixem en molts establiments que estan aconseguint fer actualitzacions que van més enllà d’una rentada de cara. Actualitzacions que impliquen una transposició entre passat i futur. Canvis en definitiva que entenen l’activitat comercial de manera diferent al que havia estat fins ara.

El comerç que ha decidit sortir cap enfora, obrir-se i crear infinitat d’activitats per donar-se a conèixer, que ens ofereixen a tots nosaltres unes experiències que van molt més enllà de les compres en si mateixes. Els establiments han entès que cal renovar-se, i fent-ho, s’han convertit en uns comerços resilients, que passi el que passi sempre resisteixen.

Però aquesta renovació també és exigible a tots aquells que som representants del sector. Principalment, a les associacions de comerciants i a tots aquells que les representem.

Puc dir amb orgull que des de la meva arribada el 2017, i gràcies al suport d’una junta incondicional, hem estat capaços de transformar una entitat de més de quaranta anys d’història, una entitat que representa un dels sectors més importants de la nostra ciutat introduint dinàmiques més actuals i modernes en el seu funcionament. Representem al sector que més il·lumina els nostres carrers i, per tant l’hem de representar amb molta llum.

Però sempre he defensat que les grans coses, els grans projectes, sorgeixen de la confluència dels esforços del conjunt. Un esforç que evidentment no és fàcil, però que al final sempre val la pena. En aquest sentit, i com no podria ser de cap altra manera, cal que aquest canvi de paradigma es doni en les relacions entre entitats comercials.

Des del principi tots hem treballat en la millora de les nostres relacions. Segurament al principi va ser més difícil. En alguns casos encara ens miràvem de reüll, però actualment tot això ja ha passat. Entre tots hem entès que el projecte comercial de ciutat no va en contra de res ni de ningú, però especialment que ens hi necessita a tots.

Hem estat capaços de mostrar la força del sector que representem, consensuant les necessitats comercials de manera transversal aglutinant tot un seguit de demandes en un document únic i donant-nos suport en totes aquelles que són d’àmbit. Ens hem acompanyat en les dificultats i hem celebrat els èxits.

I és per això que, ara més que mai, és el moment.

És el moment de culminar tota aquesta tasca que hem iniciat i establir d’una vegada per totes que l’única manera de recórrer el camí que se’ns presenta és anant de bracet.

Hem de ser conscients que la dinàmica associativa actual és un fet atípic si ho comparem amb ciutats assimilables a Manresa. No hi ha cap altra ciutat que tingui el nombre d’associacions comercials que tenim nosaltres. I realment no veig cap inconvenient que cada zona de la ciutat pugui tenir unes característiques, unes dinàmiques o fins i tot una idiosincràsia que les faci especials.

Ara bé, aquestes peculiaritats i atributs, no poden jugar-nos en contra ni diluir-nos a l’hora de defensar la capitalitat comercial de Manresa davant de la ciutadania i sobretot de les administracions.

Segurament ens falta acabar de definir algunes qüestions per establir el detall d’aquesta relació, però ara ho tenim a tocar. Cal ser valents per construir els fonaments d’un sector que és referent i que esdevindrà en imprescindible.

S’ha parlat molt de quin és el model que ens ha de portar a la conjunció del sector, un model federatiu o un amb socis col·lectius, però l’únic que tinc clar és que el sector ha d’acordar una posició tan aviat com es pugui. Només aquesta unió serà la que ens permetrà defensar amb molta més força les posicions individuals que no han de perdre mai la seva pròpia identitat.

Ens decidim?