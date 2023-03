En un moment en què a tots se’ns omple la boca de sostenibilitat, d’electrificació i de mobilitat, la radiografia que ofereix l’edat mitjana dels vehicles a Espanya és per articular la definició d’hipocresia en majúscules. A ningú se li escapa pensar que no podem parlar de futur, ni de cotxes elèctrics i segurs sense parar atenció a l’edat mitjana del parc automobilístic a Espanya. Segons Ideauto, l’edat mitjana dels cotxes que circulen per les nostres carreteres se situa en un preocupant 13,9 anys. I això parlant de turismes, perquè si ens referim als vehicles comercials o als camions, la mitjana se situa en 14 i 14,7 anys, respectivament.

Per més que s’entesti el Govern a promoure l’electrificació amb plans d’ajuda, que només afecten la compra de cotxes elèctrics sense fomentar excessivament la retirada de vehicles més antics, és inadmissible que es deixi de banda un tema que és molt més important que l’electrificació: l’edat mitjana del parc. Espanya és un dels països d’Europa amb el parc més envellit, amb 13,9 anys, i pujant (el 2021 la mitjana era de 12,7 anys segons ACEA, l’associació europea de constructors), i només països com Grècia, República Txeca o Croàcia que ens superen. Madrid i Catalunya són, segons l’informe d’Ideauto, les comunitats autònomes amb un parc més jove amb 11,4 i 13,4 anys de mitjana, respectivament. El problema principal no és que es venguin menys cotxes nous, que també, sinó que no es deixen fora de la circulació els més antics. Fruit d’això és que el 47,2% dels turismes que hi ha circulant per Espanya superen els 15 anys i el 23% té més de dues dècades a sobre. I si observem les dades dels vehicles comercials trobarem un 48,9% amb més dels 15 anys, i als camions la xifra s’eleva a un 50,2%.