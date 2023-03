La llei que regularà la distribució del comerç electrònic definirà àrees d'un quilòmetre quadrat en els municipis de més de 50.000 habitants on serà obligat instal·lar punts de recollida i de distribució de les compres. A més, la normativa regularà també l'horari de distribució, que serà entre les set del matí i les onze de la nit. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha avançat que el Govern ja té "a punt" aquest avantprojecte de llei. Ho ha fet durant la primera Trobada d’Associacions de Comerciants de Catalunya, que s'ha celebrat aquest dilluns al matí a firaReus. Aquesta futura llei ha de servir per "regular la mobilitat" que implica el repartiment, en clau de "sostenibilitat mediambiental i social", ha indicat el conseller.

El titular d'Empresa, davant d'uns 400 representants del comerç local de tot el país, ha insistit en què tothom tingui "les mateixes regles del joc” per garantir "les mateixes oportunitats". El conseller ha recordat que el 2020 es van produir 66 milions de trajectes per compres a domicili a Catalunya, el que equival a cinc repartiments per segon. Torrent ha subratllat la necessitat de donar "eines" als ajuntaments, ja que el comerç electrònic té una "implicació" en les ciutats i els pobles.

L'avantprojecte de llei preveu apostar per fer la distribució amb vehicles de zero emissions o, "si l'entorn i les distàncies ho permeten", a peu. Els espais de distribució que podran utilitzar les empreses serviran també com a punts perquè els usuaris puguin fer devolucions.

Més de 15 milions d'euros dels Next Generation

En una altra línia, tant el conseller com el director general de Comerç, Jordi Torrades, han destacat que el Govern gestionarà enguany més de 15 milions d'euros en subvencions gràcies als ajuts europeus Next Generation. Ja es va fer una primera convocatòria que es resoldrà aquest mes, mentre que a l'abril s'obrirà la segona per repartir la resta dels fons.

Torrent ha assegurat que aquests ajuts serviran per "digitalitzar" el comerç, un sector "clau" que representa el 15% del PIB, ha recordat. El conseller també ha destacat que el model de comerç de proximitat a Catalunya és un "referent" a Europa.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha donat la benvinguda als assistents assegurant que el comerç és un sector "estratègic" que "articula el país i el cohesiona". El batlle ha iniciat la seva intervenció amb els llums de l'auditori apagats per fer visible que "sense comerç no hi ha llum".