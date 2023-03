La popular marca de xocolata Toblerone, que es va començar a comercialitzar fa 115 anys a Suïssa, es veurà obligada per llei a deixar d’utilitzar el pic Cerví com a logotip dels seus envasos, després de la recent decisió de traslladar la seva producció a Eslovàquia.

La firma creada el 1908 pel xocolater suís Theodor Tobler s’ha vist afectada per normatives que impedeixen mostrar en productes comercials determinades icones com la bandera nacional o el Cerví (també conegut com a Matterhorn) si no estan fabricats al país.

La multinacional nord-americana Mondelez, propietària de Toblerone des del 2012, va avançar aquest canvi al diari local ‘Aargauer Zeitung’, i també va indicar que el lema «fabricat a Suïssa», que acompanyava els envasos, se substituirà per la frase «establert a Suïssa», també per imperatiu legal.

Les lleis suïsses estableixen que perquè un producte pugui presentar-se com fet al país (una cosa que sol associar-se a preus més cars) ha de tenir un 80% de la seva matèria primera provinent del territori, un percentatge que encara augmenta, al 100%, en el cas de la llet i els seus derivats.

Amb la seva característica forma triangular (també molt semblant al Cerví), aquesta xocolata amb ametlla i mel té una presència obligada a totes les botigues turístiques de Suïssa, incloses les pròximes a la icònica muntanya alpina, un dels llocs més visitats del país, amb una alçada de 4.478 metres.

El trasllat de la producció de Toblerone a Eslovàquia, concretament a una planta de la capital Bratislava, va ser anunciat el juny de l’any passat, després de més d’un segle de fabricació a Berna.

Toblerone combina el cognom del fundador de la marca amb la paraula italiana ‘torrone’, un dolç de mel i ametlles amb un origen lèxic similar al dels torrons espanyols.