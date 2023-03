Els treballs de la nova variant de Piera començaran aquest mes i duraran divuit mesos. Ho ha anunciat el conseller de Territori, Juli Fernández, en una visita on ha explicat que entrarà en funcionament la tardor del 2024. Amb una inversió de 7 MEUR, es "trauran 6.500 dels 7.300 vehicles que passen per Piera cada dia", ha dit, és a dir un 90% del total. La nova variant permetrà treure vehicles de l’interior del nucli urbà que des del costat Igualada, Vilafranca del Penedès i Vallbona d’Anoia es dirigeixen al costat Masquefa, Esparreguera i Martorell i als polígons industrials que hi ha a aquesta zona, i a l'inrevés. La carretera farà prop de 2 km de llarg i 10 m d'amplada i s'iniciarà a l'actual B-224, pel costat oest del nucli de Piera.

El traçat de la nova carretera continuarà tot vorejant el nord de la població fins a l’actual rotonda de la carretera B-231, tot aprofitant-la fins a tornar a connectar amb l’actual B-224 pel costat est de Piera. Es preveuen tres connexions amb Piera, al costat nord, al costat est --que connectarà també amb la carretera B-231 cap a Esparraguera-- i al costat sud. En aquest sentit, es construirà una nova rotonda a nivell i s’ampliarà una d’existent. Pel que fa a estructures, es projecta un viaducte sobre la riera de Ca n’Aguilera. Segons el conveni formalitzat entre Territori i l’Ajuntament de Piera, un cop es construeixi la variant, la Generalitat traspassarà al municipi un tram de prop de 3 quilòmetres de l’actual B-224 al seu pas pel nucli urbà, atès que passarà a tenir una funcionalitat més local. L’eix de la B-224 La B-224, que pertany a la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat, discorre entre Vallbona d’Anoia –on connecta amb l’Eix Diagonal (C-15)– i Martorell –on enllaça amb l’A-2 i l’AP-7, tot unint altres municipis com Piera, Masquefa, Sant Llorenç d’Hortons i Sant Esteve Sesrovires. En funció del tram, registra trànsits entre els 7.000, els 13.000 i els 30.000 vehicles diaris. Territori està treballant en els últims anys en la millora integral d’aquesta carretera. Aquestes actuacions es poden dividir en tres trams, en funció de les seves característiques de traçat, funcionalitat i trànsit: Vallbona d’Anoia -Masquefa; Masquefa – Sant Esteve Sesrovires i Sant Esteve Sesrovires - Martorell. Aquest programa, que inclou actuacions que ja s’han executat i altres que s’executaran en els pròxims anys, suma una inversió de 90 MEUR. "Comportaran una millora integral de tot aquest eix, aconseguint una via més segura i més fluida, que ens ajudarà a la competitivitat, la prosperitat i el benestar de la ciutadania", ha assenyalat el conseller.