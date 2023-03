WhatsApp ha promès a la Comissió Europea modificar els seus termes d'ús per ser més transparent en les condicions de servei. Segons ha informat Brussel·les, amb els canvis, que es fan per complir les regles de protecció de la UE, serà més fàcil per als usuaris rebutjar actualitzacions si no hi estan d'acord i l'aplicació es compromet a no compartir les dades personals dels usuaris amb tercers ni amb altres empreses de Meta, inclosa Facebook, amb finalitats publicitàries. A més, Whatsapp s'ha compromès a explicar en cada actualització els canvis que té previstos introduir en els contractes dels usuaris i com poden afectar els seus drets. També es compromet a vetllar perquè els usuaris puguin desestimar notificacions sobre actualitzacions.

Els compromisos de WhatApp per complir la legislació europea han arribat després que la xarxa de Coordinació de Protecció dels Consumidors enviés una carta a WhatsApp al gener del 2022 arran d'una alerta per part de l'Organització Europea de Consumidors (BEUC) i vuit de les associacions que en formen part sobre presumptes pràctiques deslleials en el marc de les actualitzacions de les condicions de servei i la política de privacitat de WhatsApp. Ara la xarxa de Coordinació de Protecció dels Consumidors farà seguiment per garantir que WhatsApp compleix els compromisos en les futures actualitzacions. En cas que no ho faci, es poden aplicar multes.