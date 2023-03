CaixaBank té a la Catalunya Central amb una plantilla de 264 empleats, 174 de les quals son dones, xifra que representa un 65%, i 90 homes, el que suposa un 35%. A més, pel que fa a càrrecs directius, les dones també son majoria: a la Catalunya Central, el 63% dels càrrecs directius són ocupats per dones, 36 direccions, i un 37% per homes, 21 posicions.

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d’oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses, l’entitat treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a la companyia com al conjunt de la societat. De fet, CaixaBank compta amb un 41,8% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones al Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector. CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat en totes les dimensions: de gènere, funcional, generacional, LGBTI, cultural... Wengage inclou mesures internes per involucrar i sensibilitzar totes les persones sobre el valor de la diversitat, per fomentar la flexibilitat i la conciliació i per reforçar el rol de la dona, amb ternes en els processos de promoció interna o els plans de mentoring femení. A l'àmbit extern, Wengage també desenvolupa iniciatives per als clients i la societat, basant-se en impulsar la diversitat en 4 àmbits d'actuació: lideratge i emprenedoria, amb l'organització de diferents premis i reconeixements al lideratge femení empresarial (Premi Dona Empresària i Premi A Dona Professional Autònoma); innovació i educació (Premis WONNOW a l'excel·lència acadèmica a dones a l'àmbit STEM); esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet) i entorn rural (Càtedra AgroBank: Dona, empresa i medi rural, o l'estudi de la bretxa de gènere al sector agrari de Closingap). A més, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i de diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere als programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat. Gràcies a aquest compromís, CaixaBank s'ha situat com la tercera millor empresa del món a l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2023.