«Com a dones, hem de seguir reivindicant la justícia de gènere»

Roser Rifà és regidora a l’Ajuntament de Berga. Una de les àrees que porta és la de Feminisme, des de la qual es promouen accions per impulsar la igualtat entre homes i dones.

Què és per a vostè el feminisme?

La necessitat de seguir-nos reivindicant per evitar que les dones rebem un tracte injust. Hem de seguir lluitant per la justícia de gènere.

El 8 de març és un bon dia per reivindicar la igualtat entre homes i dones?

Sempre és un bon moment per reivindicar-ho, i diades com el 8 de març ajuden a posar sobre la taula desigualtats econòmiques i socials. En aquest sentit, és necessari que ens fem sentir perquè la pobresa continua tenint nom de dona. Tot i els avenços de mesures laborals i retributives per a les dones, no estem en igualtat de condicions amb els homes. Perdura amb molta força la divisió sexual del treball, la taxa d’atur femení continua sent superior a la masculina, i l’analfabetisme afecta més a les dones que als homes, entre d’altres exemples que posen de manifest que encara es donen moltes situacions de vulnerabilitat.

Des de l’àrea de Feminisme de l’Ajuntament de Berga, quines accions es fan per revertir aquesta situació?

Berga vam ser una de les ciutats pioneres a promoure el Punt Lila, el 2018. I s’ha demostrat que és un servei molt útil, i no només en l’oci nocturn sinó en altres espais com ara fires o mercats. Es tracta d’arribar a noies joves i a dones més grans, de diferents perfils. El Punt Lila serveix tant per denunciar actituds masclistes, comportaments agressius o situacions incòmodes, com per demanar dubtes i inquietuds, i funciona molt bé. Per posar un exemple, durant els cinc dies de la darrera Patum, el Punt Lila de Berga va tenir un miler de consultes.

A Berga, el calendari d’actes del Dia de la Dona ja va arrencar i s’allarga més d’una setmana. Des de l’Ajuntament aposten per propostes variades, oi?

Sí, hem programat activitats que conviden a la reflexió feminista, i per exemple és molt interessant la visibilització del feminisme des del teatre, amb espectacles que es podran veure a Berga relacionats amb aquesta temàtica.