«Em preocupa molt la desigualtat econòmica, la bretxa salarial continua»

Verónica Soto Villa és membre del Consell Municipal de la Dona de Manresa. Hi va entrar a formar part a través d’una coneguda. «Vaig anar a una reunió i em va semblar que era una manera com molt directe de fer canvis a la ciutat». Anima a les generacions més joves a participar-hi perquè «necessitem més gent».

On creu que s’ha de posar l’accent en el Dia de la Dona d’enguany?

A mi em preocupa molt tema de la desigualtat econòmica. La bretxa salarial continua. L’Institut Nacional d’Estadística publicava unes dades que deien que els homes estan cobrant uns 5.000 euros més que les dones. És un repte perquè la dona, si té independència econòmica, també és més lliure. El que també em preocupa i on penso que s’hi ha de posar l’accent és la persecució sexual a la feina. És un tema difícil perquè en el moment que ho diu s’arrisca a perdre la feina. I tornem un altre cop als diners. A més a més d’aquesta llibertat financera que ens costa tant tenir, també ens passa això.

A Manresa el Dia de la Dona d’aquest any se centra en les dones grans. Per què ?

Moltes de les consultes que rep el SIAD de Manresa de dones grans són per un dol, per una pèrdua. Quan se’n fa càrrec una professional del servei s’adonen que moltes han patit violència de gènere, però no en són conscients. Potser per l’educació que deia que la dona havia d’aguantar i permetre segons quins comportaments. Però les regles del joc han canviat tot i que ens continuem movent en aquests paràmetres. A partir de les consultes al SIAD aquesta situació es pot reconduir. S’està fent un treball conscienciació. La reivindiació d’aquest 8 de març és visibilitzar aquestes dones grans, donar-els-hi valor perquè també elles han viscut un canvi i moltes han lluitat pels nostres drets. A més a més per cada home hi ha 3 dones grans soles. El tema de la solitud quan ets gran es fa molt més rotund amb la dona.

Aquests dies hi ha cert debat sobre el feminisme. Que si és de dretes, d’esquerres, i també a les teòriques esquerres hi ha diferències... Què en pensa?

Feminisme és igualtat. No hi entén ni de dretes ni d’esquerres, sinó de drets, valors i que les persones som totes iguals. El feminisme és universal i no té color.