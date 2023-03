La nova T-jove s'allarga fins als 30 anys i té una tarifa única per a totes les zones, estarà operativa al sistema de l'ATM de Barcelona a partir del 15 de març i, passat un mes, el 17 d'abril, començarà a funcionar als sistemes de l'ATM de Lleida, Girona i Tarragona. En un comunicat, el Govern també ha informat que, la T-16, que ha substituït la T-12, estarà disponible als sistemes tarifaris de l'ATM a Lleida, Girona i el Camp de Tarragona a partir del 20 de març. El títol, que continuarà sent gratuït, ja funciona a l'ATM de Barcelona des de fa uns anys. D'altra banda, l'executiu ha informat que tant la T-jove com la T-12 arribaran a la setena corona -el Berguedà i el Ripollès- a la tardor, amb el desplegament de la T-mobilitat.

Bonificació del 50% La nova T-jove permetrà un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els modes de transports adjuntats al sistema tarifari, on tindrà una validesa de 90 dies. Gràcies a la bonificació del 50% en el preu del transport públic, el títol passarà dels 80 euros als 40 euros a Barcelona. El cost varia segons la demarcació, i amb la bonificació serà de 47 euros a Girona, de 40,20 euros a Lleida i de 46,60 euros al Camp de Tarragona. T-Mobilitat Els usuaris que encara disposin d'una targeta de cartó amb validesa, la podran continuar utilitzant durant l'any 2023 fins que s'esgoti. Després hauran d'adquirir la nova T-jove disponible amb el nou sistema de la T-mobilitat. T-16 La T-16 continuarà sent gratuïta i s'amplia dels 12 als 16 anys, i també permetrà fer un nombre il·limitat de viatges en la zona tarifària. Tanmateix, l'actual T-12 continuarà sent vàlida i es podrà continuar utilitzant fins que el menor tingui tretze anys. Igual que amb la T-jove, començarà a funcionar en la setena corona amb el desplegament de la T-mobilitat cap a la tardor.