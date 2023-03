La regió central supera la mitjana catalana de percentatge de dones sobre el total de l'atur registrat

El conjunt de les comarques centrals va tancar el 2022 amb un total de 11.781,1 dones de mitjana a l’atur durant l’any, el que suposa el 58,42% del total de 20.167,2 persones registrades a les oficines de Treball, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest percentatge supera en gairebé un punt la mitjana catalana de dones a l’atur en el mateix període respecte del total nacional, que es va situar l’any passat en el 57,24% (amb 203.011 sobre 354.644, en termes absoluts).

L’Anoia, amb el 60,52% d’atur femení, va ser la comarca que va liderar el rànquing català l’any passat, per sobre de l’Urgell (59,75%), el Baix Camp (59,22%), l’Alt Penedès (58,99%) i el Moianès (58,83%). La gairebé totalitat de la resta de comarques del territori central es van mantenir també per sobre de la mitjana nacional: el Berguedà, amb el 58,33%; el Solsonès, amb el 57,75%; i la Cerdanya, amb el 57,59%. L’única excepció va ser el Bages, que va situar-se lleugerament per sota de la mitjana catalana, amb el 56,90%. El que suposa que aquesta comarca va tancar l’any passat amb un total de 5.269,9 dones de mitjana registrades a les oficines de treball, 1.277,3 dones més que homes sobre un total de 9.262,5 persones sense feina.

Entre les comarques grans del país, amb més de 150.000 habitants, el Bages va ser la tercera amb un menor percentatge de dones respecte al total a l’atur registrat, només per darrera del Gironès (54,31% i el Barcelonès (55,56%). Aquesta llista la va encapçalar el Baix Camp (59,22%), seguida del Vallès Occidental (58,58%) i el Vallès Oriental (58,57%).

En totes les comarques de Catalunya es va tancar el 2022 amb un percentatge de dones superior al d’homes a l’atur. La que va registrar la menor diferència va ser l’Aran, amb el 50,4%, seguida del Pallars Jussà (51,71%), les Garrigues (52,91%), el Pallars Sobirà (53,21%) i l’Alta Ribagorça (54,26%).

D’altra banda, el Solsonès va figurar entre les comarques on més va créixer el 2022 el percentatge de l’atur femení respecte del total, amb 2,33 punts més que un any abans. Al Berguedà (1,72 punts), a l’Anoia (1,33) i al Bages (1,24) també es va incrementar el percentatge per sobre de la mitjana catalana, que va ser d’1,10 punts. En contrapunt, a la Cerdanya (-1,05 punts) i al Moianès (-0,57), el percentatge de l’atur femení 4es va reduir i es van situar entre les úniques sis comarques que van experimentar aquest retrocés. De fet, la Cerdanya va ser on més va caure comparativament el percentatge de dones aturades del conjunt de Catalunya.

L'atur de llarga durada

El 60,75% de les persones al Bages amb més de 12 mesos a les llistes de l’atur són dones, segons les dades de l’observatori del Treball i Model Productiu del departament de Treball corresponents al mes de febrer. En termes absoluts, això suposa 2.555 dones per 1.651 homes. D’aquest grup de dones, 1.970, 77%, portaven més de 24 mesos registrades a l’atur. De les 1.970, 676, el 34,3%, eren dones majors de 55 anys. En el cas dels homes, els majors de 55 anys representaven el 29,3%, 5 punts menys.

Per nivell d’estudis, el febrer hi havia 3.277 dones demandants amb estudis secundaris d’educació general, el bloc més nombrós, ja que suposaven el 63,4% del total. D’aquestes, 1298, pràcticament el 40%, portaven més de 24 mesos a l’atur. En el conjunt de grups de nivell d’estudis, l’atur femení sempre és majoritari respecte del masculí, especialment al bloc d’altres estudis post-secundaris (representen el 67%), al de programes de formació professional (62,5%) i al d’estudis post-secundaris (62,9%).