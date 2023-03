Tània Infante deixa la UBIC per incorporar-se a la llista d'ERC i la substitueix Antoni Daura

La presidenta de la UBIC de Manresa, Tània Infante Martínez, ha fet pública aquest dimarts la seva renúncia al càrrec, després que dilluns ho comuniqués a la junta de l'entitat. Infante s'incorpora a la llista d'ERC per a les properes eleccions municipals, segons ha pogut saber aquest diari. Justament ERC ha previst per a aquest dimecres la presentació d'una «nova incorporació destacada a la llista», «una dona vinculada a entitats veïnals, culturals i econòmiques de la ciutat», segons una nota de premsa. Infante és un altre fitxatge de relleu per a la llista d'ERC després del del sindicalista Lluís-Vidal Sixto.

El relleu d'Infante a la UBIC, tal com estableixen els estatuts de l'entitat, l'assumirà el fins ara vicepresident, Antoni Daura i Jorba. Tània Infante va assumir la presidència de la Unió de Botiguers de Manresa, Manresa+Comerç, l'octubre de l'any 2017. Després de 5 anys i 4 mesos ha fet públic un comunicat en què mostra la seva voluntat de renunciar al seu càrrec «per emprendre un nou projecte» i afegeix que acompanyarà el procés de relleu en la presidència tot el temps necessari per garantir un traspàs ordenat i satisfactori.

Qui és Toni Daura?

El llibreter Toni Daura (Manresa, 1961) arriba a la presidència de la UBIC després d’onze anys a l’entitat, els sis últims com a vicepresident de la junta d'Infante. Va entrar a l’associació com a vocal durant la presidència de Jaume Pont, i el 2017 Infante li va proposar de ser el número dos de l’entitat. Daura serà president, de moment, fins a l’octubre del 2025, quan s’acaba l’actual mandat. Amb tot, Daura no creu que es postuli per repetir, perquè creu que a la UBIC, com al conjunt del teixit associatiu «cal saba nova».

Daura té una dilatada experiència en el món gremial i de les associacions. Ha estat president del Gremi de Llibreters (2010-2018) i del Centre d’estudis del Bages (1997-2005), i vicepresident del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme (2018-2022) i des del 2020 ho és del Montepio de Manresa. Llicenciat en Geografia i Història en l’especialitat d’Arqueologia, Daura regenta la llibreria Parcir amb la seva dona, Dolors Pardo.

«Ara em toca tapar un forat, però m’hi sento còmode», diu Daura, que assegura que la seva presidència mantindrà les línies mestres establertes per Tània Infante. «No hi haurà cap tall, continuarem el que hem estat treballant», assegura el llibreter, que reconeix a Infante la capacitat d’haver aglutinat esforços de totes les associacions de comerciants durant aquests anys. «La UBIC ha estat un pal de paller», diu.

En els propers mesos, Daura es proposa continuar avançant en el desplegament de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) de Manresa, un procés que requereix una llarga tramitació i per al qual es preveuen dos projectes: un per al Barri Antic i un altre per al sector Guimerà-Passeig i entorn. També considera molt rellevant el foment de l’emprenedoria, diu, una iniciativa que ha de tenir l’aixopluc municipal. La formació continuada, obrir l’associació al conjunt de la comarca i generar debats interns en un sector en plena transformació són altres propòsits. També considera necessari impulsar una acció per al comerç local, una trobada lúdica, que afavoreixi la interacció entre els professionals.

Daura i la seva junta, en què s’hi mantenen Toni Sala, Neus Uró, Joan Tomasa, Daniel Garrido i Carles Rubí (properament s’anunciarà alguna nova incorporació) mantindran els contactes amb els diversos partits amb opcions de tenir representació a l’Ajuntament per reclamar més facilitats per a l’activitat comercial, noves accions en mobilitat que garanteixin l’accés al centre a peu, incrementar la seguretat ciutadana per «combatre la imatge d’inseguretat» i replantejar les taxes al comerç per ocupació de la via pública, «que no acaben revertint en els comerciants».