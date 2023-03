El grup empresarial manresà Llobet va arrencar el dissabte 4 de març la celebració del centenari del primer negoci familiar, una botiga de gra al carrer Jaume I de la capital del Bages que va obrir portes el 20 d’octubre del 1923. I l’equip de Llobet ha iniciat aquesta commemoració compartint amb els clients una copa de cava i un aperitiu en tots els seus supermercats, en el marc d’un any en què es culminarà un procés de renovació i modernització i l’estrena d’una nova imatge, que ha començat a les tres botigues de l’Anoia, incorporades al grup el novembre passat. Així, els actes s’allargaran durant tot l’any i cada mes es portarà a terme una acció diferent que ja anirà anunciant.

El Grup Llobet, dedicat a la producció i a la distribució alimentària, el formen Supermercats Llobet i Ca l’Arpellot, el servei de càtering El Tec, la marca d’embotits Alven, l’empresa de fruita i verdura per a les botigues Superfruits i la de venda al major Superfresc, Supercarns, Llobet Distribucions i Llobet Regals.

Amb presència en l’àmbit territorial de la Catalunya central, ocupa gairebé 400 treballadors, l’any passat va facturar 40 milions d’euros i en va invertir 9,5 en productes de proximitat.

El creixement del grup ha estat comandat per quatre generacions en aquests cent anys i en l’actualitat Ramon Llobet n’és el president i Ignasi Llobet n’assumeix la direcció general.

Què suposa arribar als 100 anys?

Bé, 100 anys és una cosa que no es pot mesurar, no? Perquè com que jo formo part d’un tram dels 100 anys, per tant, jo puc llegir l’últim tram, i la veritat és que per mi està sent molt convuls. Estem en un moment en què a l’alimentació hem tingut aquesta inflació i el consumidor ha tingut un canvi de consum, que cada vegada que hi ha hagut una crisi ha passat. Hi ha certs articles de luxe en què ho notes perquè són perfectament estalviables i la gent fa uns canvis de consum ràpidament. Però és que aquesta vegada el canvi ha anat una miqueta més enllà. Els animals, vedella, xai, conill, s’han apujat moltíssim. A més, fa 20 anys enrere, potser no existien les marques blanques, i en aquests moments la marca blanca està present a tots els cistells de compra. I el consumidor s’hi ha abocat de ple, hi ha hagut un canvi de consum respecte a la primera marca important. Això fa que nosaltres, que estem més especialitzats en marques de fabricant, hem hagut de prémer l’accelerador i incorporar molts més articles de preu per poder satisfer aquesta necessitat del consumidor. És un moment complex.

Quins són els pròxim passos que volen fer?

Bé, les empreses que tenim no són de fa molts anys. Vam muntar una cuina central l’any 2018 i pràcticament estem començant a caminar ara. I pel que fa al menjar cuinat, creiem que és el futur, hi estem abocant molts esforços. Amb el Tec, l'empresa de càtering, volem fer uns plats cuinats del dia a dia, saludables, sense additius afegits i que el consumidor pugui tenir-ho a taula cada dia. Estem en un moment en què el nou client no té temps, i el temps que té el vol per a ell, per al seu oci. Estem intentant mirar de facilitar la feina en tots i cadascun dels diferents estadis. A la botiga de Crist Rei, la 1923, hem intentat que algú pugui entrar a comprar una pastanaga, una pastanaga ratllada, una pastanaga cuita o una pastanaga cuinada. Els diferents estadis segons el consumidor exigeixi. Avui en dia és cap on anem i aquí és on estem treballant, a facilitar la vida al consumidor. L’objectiu és poder oferir tot el ventall de possibilitats a l’hora d’alimentar-se i enfocats a productes saludables, no necessàriament eco. Amb l’equip de nutricionistes amb qui treballem, volem veure quins productes hi ha al mercat que és millor consumir ecològics, perquè tenen un nivell de toxicitat molt més alt que qualsevol altre.

A quin client es dirigeixen?

Busquem un client que no s’alimenti per viure, sinó per a qui alimentar-se sigui un plaer, però que sigui un plaer saludable. Hi ha gent que diu que amb un tros de pizza ja ha fet per dinar. Aquest consumidor hi és, i l’atendrem, perquè hi ha molta part de la població que forma part d’aquest grup perquè no té temps, perquè no té diners, perquè no té paladar, m’és igual. Però hi ha una part de l’alimentació que és el mateix comprar-la per internet que a la botiga, però n’hi ha una altra que no, perquè a la botiga la veus, et fa salivera, sents l’olor. Hi ha tota una sèrie d’impactes externs que t’arriben, en canvi, l’impacte extern que pot arribar comprant en paqueteria és zero.

Així els supermercats continuaran existint?

Crec que existiran d’aquí a 20 anys o d’aquí a 40, perquè de la mateixa manera que la fotografia final pràcticament ha desaparegut perquè al final no aportava res més, bé, pot aportar un sentiment tenir un àlbum de fotos, però no hi ha aquest factor més plaent del tacte, de l’olfacte, de la vista. Tot el que els nostres sentits no poden identificar ho arxiven.

I l’impacte de l’emergència climàtica?

Fins ara ha sigut zero. Ara ens comencem a trobar coses, dificultats per trobar tomàquet per les pluges de l’any passat. Per la sequera, dificultats de trobar carn per la falta d’aliment, pel seu preu, i aquí també ens intervé una mica Ucraïna. Estem en un moment que se’ns han barrejat massa coses. Per exemple, aquest any el foie ha anat car perquè els ànecs han agafat la pesta aviària. I què ha passat amb els conills?, que han tancat dos proveïdors. I amb el gel?, que hi va haver la covid, i amb el tancament de l’hostaleria de les 10 empreses de gel que hi havia a Espanya en van tancar 8 i aquest estiu no hi ha hagut gel. A què és degut tot? Arriba un punt que et confons, ja no saps si és l’emergència climàtica, Ucraïna, la pujada d’interessos del diner... Després, les plagues que tenim, senglars, cabirols, cérvols, la vespa asiàtica. Són moltes amenaces. I això ha fet que en algun aliment haguem tingut algun moment de dificultat de subministrament. Però no hi ha hagut desabastiment. Els prestatges han estat sense llet, no; el que passa és que ha pujat un 20%, i hi ha hagut qui ha regulat el consum de llet, segurament.

S’ha aplicat bé la reducció de l’IVA?

Jo crec que tots els distribuïdors en general l’hem aplicat. Corre la rumorologia que algú se’l queda, jo, evidentment, no puc posar la mà al foc per ningú, però jo crec que tots, en aquest tema, hem sigut honestos perquè no volem ni guanyar ni perdre, al final el que volem és que els productes siguin competitius i que al cistell de la compra, com més productes hi fiquis, més hi guanyem tots. Però, al final, un cistell de la compra que l’únic que estem abaratint és un 4%, de fruites, verdures i quatre coses més... no és significatiu a l’hora de pagar. El que reclamàvem des de la distribució és poder treure l’IVA de la fruita, la verdura, la carn, el peix, de tots els aliments frescos.

Compren al màxim de prop possible.

Sí, però la gent està acostumada a menjar de tot tot l’any, i llavors has d’anar lluny. I com li dius al consumidor que les taronges són de Sud-àfrica perquè al juliol no hi ha taronges? Per tant, hi ha certs productes que el consumidor no et permet no tenir. La gent ha perdut l’estacionalitat, no estem lligats al cicle productiu. Hem calculat exactament què puja o baixa. Nosaltres tenim una despesa de 9 milions i mig d’euros a menys de 100 quilòmetres. Dels 30 milions de facturació que tenim, 9 milions i mig els comprem a menys de 100 quilòmetres. Que són pràcticament un 33%. La resta has d’anar a buscar-la allà on són.

Pel centenari què tenen previst fer, a més de la celebració simultània a tots els supermercats de dissabte passat?

Estem treballant en un programa mensual. De fet, intentarem acabar-lo al febrer de l’any que ve. I cada mes tenim una sèrie d’actes, uns són dintre de les botigues i altres fora. En tenim algun de definit. Aquest març iniciarem una acció de tot l’any que és felicitar tothom que faci 100 anys. Diem que nosaltres vam néixer al 1923, a tots els avis que van néixer al 1923 els volem tenir una atenció. Ja en tenim organitzats 17 de persones de la nostra àrea. De fet, ja vam fer-ho amb una primera senyora al febrer. Ens fa molta il·lusió compartir el nostre aniversari amb l’aniversari d’una persona que també fa 100 anys. I de moment tenim previstos tres reptes solidaris. En primer lloc, volem fer una marató de donació de sang a tots els nostres establiments. Això ja ho tenim parlat amb el Banc de Sang. Els altres els hem d’acabar de definir. Les ganes de fer accions les tenim, i la idea és fer-ne una cada quadrimestre.

I el pròxim relleu?

No ho sé. Ara, seria molt maco que les administracions es fixessin en aquestes empreses centenàries, com La Casa del Bacallà, perquè aquests establiments donen singularitat. I si anem posant tantes traves a la petita empresa, acabarem desapareixent tots, de fet, ja s’està monopolitzant tot. Al final acabarem sent tots iguals. Quina diferència té un carrer de la Catalunya central amb un de València? No saps si ets a Catalunya o a l’Aragó. Els petits comerços donen aquesta singularitat, ens estan carregant tant de traves burocràtiques que no podrem continuar i ens van dificultant estar al mercat.

Estan recuperats de l’atac informàtic del gener de l’any passat?

Al 95% de recuperació, hem invertit molts recursos per fer-ho, hem perdut informació i vendes, i hem tingut un gran desgast dels equips. Ha estat un mal any.