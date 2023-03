L'Ajuntament de Manresa anunciarà divendres als empresaris que inicia el desenvolupament del polígon del Pont Nou

L'Ajuntament de Manresa ha convocat per a aquest divendres a les 9 del matí a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa empresaris de tot el territori central (s'han tramès un total de 600 invitacions, segons fonts municipals) per comunicar-los que es posa en marxa la maquinària administrativa per a la urbanització del polígon del Pont Nou, la peça imprescindible per al creixement en sòl industrial de la capital del Bages. El projecte, encallat durant anys i que ha estat el desig de diversos equips de govern al llarg de les últimes dues dècades, s'engegarà ara de manera definitiva, ja que l'Ajuntament disposa dels diners per començar la inversió (la planificació pressupostària inicial, del 2008, parlava d'11 milions d'euros). A banda de sumar milers de metres quadrats nous per a la indústria, el polígon ha de dotar d'una nova entrada a la ciutat i ha de permetre endreçar la zona esportiva del Congost.

L'operació urbanística per desenvolupar el polígon del Pont Nou, al sector de l'antic camí de Rajadell, ve de lluny. El desembre del 2005 es va aprovar el Pla parcial del sector comprès entre l'Eix Transversal i el carrer de la Lemmerz. El 2008 es va posar en marxa la licitació de l'obra, pressupostada llavors en 11 milions d'euros. Amb tot, la crisi financera i baralles judicials d'aquells anys van fer aturar el projecte. L'aportació municipal havia de ser aleshores de 240.000 euros, ja que la resta l'havien de pagar els propietaris particulars dels terrenys. La previsió era que les obres comencessin la tardor del 2008, un termini que es va ajornar inicialment fins a la primavera del 2009. El juliol d'aquell any, però, Regió7 ja va anunciar que el projecte quedava aturat sense calendari per falta de finançament. El fre es considerava llavors "provisional", ja que calia posar d'acords els propietaris dels terrenys. La crisi econòmica va fer la resta.

Amb tot, un desacord amb la propietat del sector sobre com s'havia de repartir la part gran del pastís del pressupost, que implicava la urbanització del terreny, va acabar portant el cas als tribunals. L'Ajuntament contemplava que els costos d'urbanització de l'anomenada llavors Avinguda de l'Esport, que havia de vertebrar el conjunt del polígon, anés a càrrec dels propietaris dels terrenys. Una sentència, confirmada el mes de juny del 2013 pel Tribunal Suprem, va obligar a assumir la despesa a l'Ajuntament. El jutge va considerar llavors que la futura avinguda de l'Esport complia una funció d'estructura bàsica per a la ciutat, en esdevenir amb el pla per al sector una nova entrada per a la ciutat, amb la qual cosa havia de ser costejada amb pressupost municipal i no pas a càrrec de la propietat privada del sòl. La sentència va obligar a fer un nou repartiment de les despeses d'urbanització. Així, si el conjunt de la intervenció al sector es preveia llavors en 15,8 milions d'euros i d'aquests 1,6 milions eren per a l'Avinguda de l'Esport, es reduïa l'aportació de la propietat substancialment.

El polígon del Pont Nou, considerat un projecte clau de ciutat en els successius governs municipals des d'aleshores, ha de permetre desencallar la manca urgent de sòl industrial a Manresa, que no pot ni tan sols competir en oferta amb altres municipis. El sòl disponible actualment al municipi és pràcticament nul, i no hi ha parcel·les que superin els 5.000 metres quadrats per poder ofertar. Això deixa la capital del Bages sense recursos per oferir-se a l'aparador del sòl industrial de Catalunya, just quan la reindustrialització és un projecte de país després de la pandèmia i dels greus obstacles viscuts per al subministrament.