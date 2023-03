L’Ajuntament de Manresa contractarà aquest mes de març 14 persones joves per treballar durant un any en diferents àrees de l’administració, en el marc del programa de Primera Experiència professional a les Administracions Públiques del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

L'objectiu d'aquest programa és que les persones joves desocupades adquireixin, en el si dels serveis prestats per les administracions públiques, les primeres experiències en l'ocupació, així com competències i habilitats socials i professionals.

A través del programa de Primera Experiència, es cobriran preferentment llocs en tasques relacionades amb la transició ecològica i l'economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social –l'atenció de la dependència i intervenció amb col·lectius vulnerables, la rehabilitació d'entorns i habitatge–, així com el desenvolupament local rural.

Per poder accedir a una de les places, cal tenir entre 16 i 29 anys; estar en situació d’atur i registrat al SOC, així com haver finalitzat els estudis sol·licitats com a màxim en els darrers tres anys.

L’inici d’aquestes contractacions es durà a terme a finals d’aquest mes de març i se seleccionaran els perfils de tècnic/a en Economia Social, en Medi Ambient, biòleg/a, 2 tècnics/ques orientadors/es laborals, de RRHH, 3 tècnics/ques especialistes informàtics/ques, tècnic/ca especialista informàtic/a per a RRHH, advocat/da, arxivista, tècnic/a SAI i community manager.

Les contractacions, que seran a jornada completa, tindran una durada de 12 mesos mitjançant la modalitat de contracte en pràctiques. Durant aquest període a cada jove se li assignarà un tutor que farà un acompanyament i seguiment de les tasques encomanades.