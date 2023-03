El nombre d'empreses creades a Catalunya durant el mes de gener va créixer el 20,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les 1.868, segons les dades provisionals de l'Estadística de Societats Mercantils de l'INE. Catalunya va ser el segon territori de l'Estat on es van crear més societats, només darrere de Madrid (2.042) i superant Andalusia (1.680). En total, el capital subscrit es va elevat fins als 80,9 milions d'euros, un 24,6% menys que al gener del 2021. Pel que fa les societats dissoltes, se'n van registrar 273, un 10,2% menys. D'aquestes, 229 van ser dissolucions voluntàries, 20 per fusió i 24 per altres motius.

Per comunitats, les que van presentar un major nombre de dissolucions van ser la Comunitat de Madrid, amb 1.387), seguit d'Andalusia (532) i el País Valencià (320). D'altra banda, 661 societats van ampliar capital a Catalunya per valor de 396,1 milions, de les quals 25 eren societats anònimes (14,8 milions d'euros) i 636 limitades (381,1 milions). Al conjunt de l'Estat, es van crear 9.472 societats mercantils, xifra que suposa un increment del 15,6% que en el mateix mes del 2022. El capital subscrit va superar els 553 milions d'euros, un 9,9% més, mentre que el capital mitjà es va situar en els 58.388 euros, un 4,9% menys. D'altra banda, durant el primer mes de l'any, es va ampliar capital en 3.446 societats mercantils, un 8,2% més que en el mateix mes del 2022. El capital subscrit en les ampliacions va registrar un increment del 35,9% i va arribar als 2.787 milions d'euros. El capital mitjà subscrit en aquestes operacions va ser de 808.795 euros, un 25,6% més. Pel que fa el nombre de societats mercantils dissoltes al gener, va ser de 3.931, un 5,8% més que en mateix mes del 2022. D'aquestes, el 84,8% ho van fer voluntàriament, l'11,1% per fusió i el 4,1% per altres causes.