Supercoop Manresa celebra aquest dissabte 11 de març el segon aniversari de la botiga. L’establiment, ubicat al mercat Puigmercadal, commemorarà els dos anys de trajectòria amb un pica-pica obert a tothom i altres sorpreses a partir de les 12 del migdia a l’espai de degustació de mercat Puigmercadal, al costat de la botiga. Supercoop Manresa és l’únic supermercat cooperatiu del territori que prioritza els productes de proximitat, ecològics i sostenibles i té una cura especial per a la pagesia de l’entorn, segons una nota difosa pel supermercat cooperatiu.

El supermercat compta amb la col·laboració de prop de 800 persones sòcies que donen suport al projecte i, a partir de la tardor, va estrenar amb èxit una nova etapa en què ha obert la botiga a clients amb l’objectiu d’apropar-se més al conjunt de la ciutadania. Fonts de l’establiment expliquen que apliquen un model de supermercat en què es paga un preu just als productors i amb el menor marge possible es fixa un preu just per als compradors. Aquest marge reduït es pot obtenir gràcies a una estructura reduïda de costos i de personal, que s’aconsegueix gràcies a l’aportació voluntària de tres hores mensuals de treball per part de les persones sòcies que fan el torn a la botiga.

Supercoop Manresa assegura que posa en pràctica un model transformador que gira al voltant dels productes de temporada, ecològics i de proximitat i es prioritzen els productors de l’entorn amb un impacte al territori.