El nou polígon del Pont Nou de Manresa es preveu construït a l'inici del 2026, amb un cost de 23 milions d'euros

L'Ajuntament de Manresa iniciarà a començaments de l’any que ve les obres del nou polígon manresà del Pont Nou Parc Empresarial, un projecte anunciat fa dues dècades i que no ha estat fins ara que s’ha desbloquejat. L’equip de govern preveu que el nou espai industrial de la ciutat, a la zona de l’antic camí de Rajadell, tingui un cost de gairebé 23 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament n’aportarà 7,8 milions. La intenció és que el polígon estigui operatiu a començaments de l’any 2026, segons s’ha donat a conèixer aquest matí en un acte per als empresaris que ha aplegat una seixantena de persones a la seu de la Cambra de Comerç de Manresa.

Amb aquesta operació, Manresa guanyarà 168.000 metres quadrats de sòl industrial, 180.000 de sostre d’activitat econòmica (l’operació suposa un total del 300.000 metres quadrats; 75.000 dels quals seran nous vials) i podrà ofertar parcel·les (en total, n’hi ha vint) d’entre 3.000 i 20.000 metres quadrats. De fet, segons els plànols que s’han presentat aquest matí es podria arribar a ofertar una parcel·la de 45.000 metres quadrats si hi hagués un acord amb els propietaris dels terrenys. El nou polígon, juntament amb Pont Nou 1 i les instal.lacions de Pirelli, generaran la segona zona industrial de la ciutat després de Bufalvent.

El projecte, per al qual caldrà fer el trasllat de línies elèctriques, contempla també donar una nova entrada a la ciutat des de l’Eix Transversal i fins la plaça del Mil·lenari, gràcies a la construcció d’un vial que vertebrarà el nou polígon. A més, aquesta entrada també «resoldrà l’accessibilitat» a les empreses ja instal·lades al polígon Pont Nou 1. D’altra banda, el nou vial oferirà accessos a la zona del Congost, que tindrà una nova façana. Així, es vol «descongestionar» la mobilitat en aquest sector, molt complicada quan hi ha grans esdeveniments esportius. També generarà una nova zona verda de 45.000 metres quadrats a l’entorn del nou accés des de l’Eix Transversal, a més de crear nous itineraris per a vianants per enllaçar la ciutat i l’Anella Verda. També es generaran noves zones d’aparcament que donaran servei a tot l’entorn (unes 590 places, en total).

El cost inicial del projecte, desenvolupat ja el 2005 i deixat en suspens per les dificultats en la inversió i per les disputes judicials amb els propietaris dels terrenys, era de 15 milions d’euros. La revisió del projecte d’urbanització ha fet créixer l’import fins als 22,9 milions, una reactualització que el govern municipal considera que coincideix amb l’increment de l’IPC en aquests anys.

Els projecte es farà en dues fases, tot i que es licitarà com una de sola. En la primera es connectarà la carretera de Sant Joan amb l’Eix, operació que requerirà desmuntar l’actual enllaç de l’Eix amb el camí de Rajadell.

L’Ajuntament, que té quatre parcel·les del polígon i n’és el propietari principal (amb el 25% del total), assumirà el cost de la urbanització de l’avinguda principal, considerada estructura general de ciutat, ja que representarà un nou accés a la capital del Bages. Precisament, a qui corresponia l’assumpció del cost d’aquest vial va ser el que va acabar portant el cas als tribunals. L'Ajuntament contemplava que els costos d'urbanització de l'anomenada llavors Avinguda de l'Esport anés a càrrec dels propietaris dels terrenys. Una sentència, confirmada el mes de juny del 2013 pel Tribunal Suprem, però, va obligar a assumir la despesa a l'Ajuntament. La construcció del nou vial suposarà una despesa municipal de 2,7 milions.

En ser el propietari principal dels terrenys del polígon (les parcel·les públiques sumen gairebé 47.000 metres quadrats i en conseqüencia l’Ajuntament aportarà 5,1 milions al desenvolupament de la zona, a més dels 2,7 del vial), l’Ajuntament tindrà la iniciativa en el seu desenvolupament. «El lideratge no serà privat», destaca l’alcalde Marc Aloy. Així, serà el govern de la ciutat el que marcarà els terminis i la gestió del projecte, i es farà càrrec de la licitació de les obres. Després repartirà les quotes a abonar entre la resta de propietaris.

El passat mes de novembre ja es va aprovar la revisió dels costos en una reunió de propietaris, fet que va desencallar definitivament el projecte. A partir d’ara, caldrà que el proper ple municipal, la setmana que ve, aprovi una partida de 800.000 euros per iniciar el projecte (bàsicament, per a la imprescindible signatura del conveni amb Endesa). Els propietaris privats hauran d’aportar en aquest moment 1,2 milions. El ple del mes d’abril hauria d’aprovar la plurianualitat amb què l’Ajuntament finançarà el polígon: quatre milions anuals els anys 2024 i 2025. Els 800.000 euros amb què l’Ajuntament iniciarà la seva aportació provindran, explica l’alcalde, del superàvit de 9,5 milions del darrer tancament de caixa municipal.

El mes de maig, segons el calendari previst, s’hauria de licitar l’obra, un procés «harmonitzat» que, pel seu volum econòmic, obligarà a publicitar-lo al conjunt de la Unió Europea. Durant aquest 2023 se signarà el conveni amb Endesa per al trasllat de les línies elèctriques. El quart trimestre de l’any se’n farà l’adjudicació i el primer trimestre de l’any que ve haurien de començar les obres.

Si es segueix aquesta planificació, a començaments del 2025, encara amb les obres d’urbanització en marxa, simultàniament ja es podria edificar a les parcel·les, de manera que «si hi ha algun propietari que tingui més pressa», pugui avançar feina per tenir a la venda els edificis quan estigui enllestit el polígon. En total, les obres es preveu que s’allarguin durant 26 mesos.

El conjunt del projecte només deixarà pendents 300 metres de vial per connectar la via principal del polígon amb la plaça del Mil·lenari, una obra que l’Ajuntament considera que serà capaç d’assumir en els dos anys que durin les obres.

«És un exercici de valentia tirar endavant un projecte de 22 milions d’euros. No és llançar-se a la piscina, perquè la ciutat ho necessita», diu l’alcalde Marc Aloy, que recorda que Manresa no genera nou sòl industrial, des de l’operació del polígon dels Dolors. El polígon del Pont Nou cobrirà així les necessitats de Manresa de sòl industrial, del qual ja pràcticament no en disposa. Encara més en un moment en què, segons destaca l’Ajuntament, Catalunya afronta un procés de reindustrialització que ha generat interès en terrenys a la zona que Manresa no ha pogut cobrir. «Ens cal que vinguin empreses per poder créixer, per generar llocs de treball», diu Aloy. I per convèncer les empreses d’aterrar a Manresa cal, apunta l’alcalde, «que es demostri la solvència del projecte, i la millor manera és licitant-lo». Aloy confia que no hi haurà cap per a la ciutat, perquè la inversió s’hauria de recuperar amb la venda de les parcel·les. Per assolir aquest objectiu, l’equip de govern posa en marxa ja mateix una campanya de promoció del futur polígon. En qualsevol cas, diu l’alcalde, «encara que no es vengués cap parcel·la tampoc arribaríem al 75% d’endeutament. No posem en risc les finances municipals», assegura Aloy.