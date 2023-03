Gros Monserrat i Cervera i Gonfaus es fusionen en la nova Adbisio ETL Global

Les consultories manresanes Gros Monserrat i Cervera-Gonfaus han decidit fusionar-se per crear una nova empresa del sector, Adbisio ETL Global, que integra 58 de professionals i unes renovades instal·lacions de més de 800 metres quadrats al carrer Carrió de la capital del Bages. Les dues empreses treballaven ja paret per paret, en dos immobles adjacents en aquesta via, que ara queden unificats.

La societat resultant de la fusió forma part del grup d’origen alemany ETL Global, que té presència internacional en més de cinquanta països i que ocupa la cinquena posició en els rànquings de facturació d’empreses de serveis professionals i la novena en el rànquing de serveis legals, segons recorden fonts de la nova empresa. Les dues assessories manresanes ja estaven integrades al grup alemany, Cervera-Gonfaus des de fa només uns mesos. Ara, la pertinença al grup ETL Global, amb més de 130 despatxos al conjunt de l’Estat, ha de permetre, a més, «poder acompanyar les empreses en la seva internacionalització i en la solució de problemes d’àmbit internacional i alhora oferir un ventall més ampli de serveis professionals», afegeixen les mateixes fonts. La nova consultora, amb clients al conjunt de la Catalunya central, ja està treballant de manera integrada des de finals de l’any passat, però serà en els propers mesos quan es completarà la integració jurídica. La propera setmana, Adbisió enllestirà el canvi de retolació amb la imatge de la nova societat. «Créixer ens farà ser més especialistes en un sector molt atomitzat. Podrem aportar més valor, oferir més serveis i més amplis», expliquen els socis d’Adbisio, Xavier Gros, Josep Maria Monserrat, Santi Cervera, Robert Gonfaus, Dolors Póveda, Agustí Puigdellívol, Francesc Costa i Sílvia Crespo. A més, també ha de permetre «fidelitzar els empleats que reuneixen els estàndards necessaris, que costa, i ara els podrem oferir una millor carrera professional». «Més que sumar, la fusió multiplica», apunten: «pots accedir a clients més grans, pots disposar d’un equip professional més potent i ets una empresa atractiva per a joves als quals pots donar projecció». La nova empresa, que preveu facturar a l’entorn dels quatre milions d’euros, reunirà l’àmplia experiència de les dues societats d’origen (Gros Monserrat es va constituir el 1982 i Cervera i Gonfaus el 1996), dedicades a la prestació de serveis professionals d’assessorament a empreses i particulars, tant en serveis comptables com fiscals, jurídics i laborals. «Teníem una manera de veure la professió molt similar, amb un mateix nivell de qualitat i compartíem valors», expliquen els socis. El desembre del 2021, les dues empreses van començar a parlar de la possibilitat de la fusió, que es va concretar en un acord el juliol de l’any passat. A partir del passat mes d’octubre les dues empreses va iniciar el seu treball operatiu conjunt. Amb la fusió, Adbisio es prepara per competir en un sector que, a nivell estatal, està dominat per quatre grans empreses però que, asseguren els socis, deixa un camp obert a un ampli nínxol de mercat en l’oferta de serveis a les pimes. D’aquesta manera, Adbisio es proposa «una millora contínua de serveis als nostres clients, consolidar l’assessoria com a referent a la Catalunya central, fer més i millors inversions en les darreres tecnologies al servei dels nostres clients, i atraure i retenir talent professional», conclouen els socis de l’empresa.