BBVA capta més de mig milió de nous clients a Espanya per canals digitals el 2022

BBVA va captar més d'un milió de clients el 2022 a Espanya, dels quals més de la meitat -521.802- van ser a través dels canals digitals (web o mòbil), segons ha comunicat l'entitat. Aquesta xifra ha suposat un increment en la captació digital de BBVA del 13,21% respecte a 2021, i el mòbil se situa, amb el 71,5% del total de les captacions digitals, com el canal més utilitzat. Per a aquest 2023, l'entitat assegura que "continuarà impulsant la seva estratègia de captació digital a través de diferents campanyes enfocades a premiar la fidelitat dels clients com per exemple el ‘Pla Convida a un Amic’, entre altres". Per a enguany, l'entitat s'ha fixat com a objectiu revalidar les xifres de 2022 i captar a Espanya un altre mig milió de clients digitals.

Del total dels nous clients digitals que es van unir a BBVA en 2022, els joves ja representen més del 40%, un percentatge lleugerament superior al registrat en 2021.